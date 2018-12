Eddie Murphy papà per la decima volta | Paige Butcher ha partorito

La dichiarazione di Mel B : « Eddie Murphy - che resta il mio grande amore» : Mel B, Disneyland con le bambineMel B, Disneyland con le bambineMel B, Disneyland con le bambineMel B, Disneyland con le bambineMel B, Disneyland con le bambineMel B, Disneyland con le bambineMel B, Disneyland con le bambineMel B, Disneyland con le bambineMel B, Disneyland con le bambineMel B ha deciso di tornare in tour con le Spice Girls, a vent’anni dal successo di Wannabe. E ha voluto mettere nero su bianco la sua vita nella biografia ...

Il professore matto/ Il rifiuto di Jerry Lewis per un cammeo con Eddie Murphy - oggi - 17 novembre 2018 - - IlSussidiario.net : Il professore matto , la trama e il cast del film in onda su Italia 1 oggi , sabato 17 novembre 2018 con Eddie Murphy e Jada Pinkett.

Eddie Murphy - arriva il decimo figlio : Paige Butcher è incinta : 57 anni all'anagrafe e un decimo figlio in arrivo. Eddie Murphy sarà ancora una volta padre grazie alla fidanzata Paige Butcher, ufficialmente incinta come rivelato da ENews. 39 anni all'anagrafe, per i due sarà il 2° pargolo a due anni dalla nascita di Izzy. Rumor alla mano, Eddie e Paige dovrebbero anche sposarsi, con la Butcher che ha ostentato un anello di diamanti da applausi ad inizio settimana, tra le strade di Los Angeles.Se così ...