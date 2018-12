Economia circolare e sostenibilità | Regione sostiene il progetto Era-Min 2

La via italiana per l'Economia circolare : Alla conferenza, a cui è stato dato il titolo 'La via italiana per l'economia circolare', interverranno il vicepresidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro Luigi Di Maio, ...

Economia circolare : ENEA presenta al Senato i primi risultati della Piattaforma italiana : Lunedì 3 dicembre alle ore 14.30 al Senato, ENEA presenta i primi risultati della Piattaforma italiana per l’Economia circolare(ICESP), nel corso della Prima Conferenza Annuale (Roma, sala Koch, ingresso da piazza Madama 11). Interverranno, tra gli altri, il vicepresidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro Luigi Di Maio, il sottosegretario all’Ambiente Salvatore Micillo, la presidente della commissione Ambiente del ...

A Torino l'EcoForum per l'Economia circolare del Piemonte : L'Italia vanta già tante esperienze di successo di economia Circolare e di riuso, praticate da Comuni, società pubbliche o miste e imprese private che possono consentirci di assumere una vera e ...

Economia circolare - ecco quanto vale in Italia : ... quanti euro di Pil si producono per ogni kg di materia consumata,, il tasso di circolarità della materia nell'Economia, quante materie seconde impieghiamo sul totale dei consumi di materia,, e per ...

Economia circolare - storie positive dal territorio : I percorsi virtuosi sono ricchi di elementi positivi che si generano e si moltiplicano nel tempo. L’Economia circolare non è mai scissa dal risparmio energetico che spesso si lega alle fonti di energia rinnovabile che, oltre a far risparmiare i cittadini, rispettano l’ambiente limitando le emissioni inquinanti. Questi i temi che hanno caratterizzato la seconda giornata del Forum QualEnergia, organizzato a Roma da Legambiente, La Nuova Ecologia e ...

Economia circolare - storie positive dal territorio : L'Economia circolare, afferma il presidente di Cobat Giancarlo Morandi, "è una questione di responsabilità: quella di chi produce o importa determinati beni in Italia e che per legge è obbligato a ...

Waste Travel 360° - ecco il viaggio virtuale nell'Economia circolare : ... non più solo in un'ottica di raccolta differenziata ma di rifiuto che diventa risorsa: questo si chiama proprio economia circolare, che è poi l'obiettivo cui il sistema Paese è chiamato". Il ...

Architettura e design - settori chiave dell'Economia circolare : Un tassello importante del contrasto ai mutamenti climatici e una opportunità per una economia del futuro a misura d'uomo in grado di integrare innovazione e territorio, talenti e comunità, ...

Economia circolare : Legambiente premia l'Acea : «Il modello di Economia circolare di Acea Pinerolese-si legge nelle motivazioni del premio nel rapporto di Legambiente- è una storia del territorio che innova e che ha trovato soluzioni ...

Nuova vita per i rifiuti grazie all'Economia circolare - ecco l'esempio virtuoso dell'impianto Aciam di Aielli : Un esempio di economia circolare realizzato, che include il connubio tra gestione virtuosa dei materiali, dalla prima differenziazione, quella che si fa in casa, fino alla tecnologia più avanzata, ...

Dal food sharing al Km zero - 30 storie di Economia circolare : Il concorso è collegato al primo Atlante Italiano di economia circolare , che ha mappato in meno di un anno oltre 160 esperienze attive in Italia: l'agroalimentare in tutte le sue declinazioni è ...

Novamont e Cap - accordo per l'Economia circolare : L'accordo di ricerca tra Gruppo CAP e Novamont sottoscritto a Ecomondo nasce dalla comune volontà di mettere in pratica i principi dell'economia circolare e della bioeconomia. Si tratta di principi fondati su nuovi concetti di design, distribuzione, cambiamento nei modelli di consumo che hanno l'obiettivo di favorire lo sviluppo di ...