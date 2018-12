ilmattino

: Ecodistretto rifiuti, Casoria dice no a De Magistris - mattinodinapoli : Ecodistretto rifiuti, Casoria dice no a De Magistris - fuccio_pasquale : L’ecodistretto immaginato dal Comune di #Napoli e’ un errore. Una delibera sbagliata nella forma e nel merito… -

(Di martedì 4 dicembre 2018) ' Insieme per un no netto al Comune di Napoli. È il no del Consiglio comunale e dei cittadini ' così Pasquale Fuccio, sindaco di, durante il Consiglio comunale convocato con i rappresentanti ...