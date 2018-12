Dovizioso scende in pista per aiutare Bryan Toccaceli

Andrea Dovizioso - GP Giappone 2018 : “Siamo partiti subito bene nelle FP1 - non aveva senso scendere in pista nel secondo turno” : Il weekend di gara del Gran Premio del Giappone è cominciato positivamente per il ducatista Andrea Dovizioso, il quale ha stampato il miglior tempo nella prima sessione di libere su pista asciutta. nelle prove libere 2 il forlivese ha preferito non scendere in condizioni di pista umida per evitare di prendersi dei rischi inutili alla ricerca solo di un buon tempo. Al termine della giornata il Dovi si è dichiarato soddisfatto del feeling con la ...