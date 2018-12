Dopo Roma-Inter l’Aia punta ad allargare il protocollo Var

Roma : paura in via Salaria Dopo rapina con pistola tra la folla : Roma – paura a Roma in via Salaria a causa di una rapina a mano armata che si e’ consumata intorno alle 10.30 in mezzo alla strada all’altezza di via Rieti. Vittime due uomini, contabili della sala bingo di zona, che si stavano recando in banca a depositare l’incasso. I due sono stati rapinati mentre camminavano lungo la strada, ignari che ad attenderli ci fossero due malviventi, uno con una pettorina e una scopa in mano ...

Roma : arresti e sequestro ingente quantità marijuna Dopo controlli : Roma – Lo scorso fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno eseguito una massiccia attivita’ di controllo nei territori di competenza nelle zone di Tor Bella Monaca, Frascati e Grottaferrata, che hanno visto impegnati numerosi militari dei reparti dipendenti. Ad esito delle operazioni, i Carabinieri hanno arrestato 10 persone e denunciato altre 3. In manette, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di ...

Roma : 4 persone in manette Dopo controlli a Termini - 20 denunce : Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Centro, con l’assistenza dei colleghi dell’VIII Reggimento Lazio, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo nell’area di piazza dei Cinquecento e zone limitrofe, finalizzato a contrastare ogni forma di illegalita’ e di abusivismo commerciale. Ad esito dell’ingente attivita’, i Carabinieri hanno arrestato 4 persone, denunciato a piede libero altre 20 e ...

Totti attacca il Var Dopo Roma-Inter : 'E' una vergogna - ma che hanno visto?' : ... "L'episodio del rigore su Zaniolo? C'è poco da vedere penso, le chiacchiere stanno a zero " ha esordito l'ex capitano giallorosso a Sky Sport - hanno visto tutti ciò che è successo. Come fanno ...

Roma-Inter : rigore negato a Zaniolo e sull'azione Dopo Keita va in gol - rabbia giallorossa [VIDEO] : Roma-Inter, Keita Baldè ha portato avanti i suoi uomini con una zampata in area di rigore, non mancheranno le polemiche Roma-Inter, il Var al centro delle polemiche. Un rigore abbastanza evidente non ...

Le Iene - minacce di morte a Filippo Roma Dopo un servizio su Di Maio : Filippo Roma, giornalista de Le Iene, sarebbe stato minacciato di morte a seguito di un servizio andato in onda sulla famiglia Di Maio minacce di morte per Filippo Roma. “Se ti incontro per strada ti ammazzo”, avrebbero detto al giornalista de Le Iene che, insieme a Marco Occhipinti, sta indagando sul caso dei lavoratori in nero impiegati nella ditta edile del padre di Luigi Di Maio. La denuncia sui social e sul sito del ...

Roma-Bruxelles - trattativa ferma : lo stop Dopo aver capito che alla Ue lo 0 - 2 non basta. Eventuali modifiche alla manovra solo al Senato : Giuseppe Conte e Giovanni Tria sono partiti per il G20 di Buenos Aires lasciando a Roma una manovra immutata. Non c'è traccia di nuove carte. Il vertice pomeridiano a palazzo Chigi, prima della partenza, non ha prodotto ritocchi, a dispetto delle promesse di dialogo fatte con Bruxelles. Anzi, fonti ufficiali del governo dicono che di manovra non si è proprio parlato. E allora? La trattativa con l'Unione europea si è fermata ...

Champions League - Juventus e Roma già agli ottavi : oggi tocca a Napoli e Inter. L’Italia spera nell’en plein Dopo 15 anni : Missione compiuta per Juventus e Roma, che accedono agli ottavi di finale di Champions League con un turno di anticipo. La squadra di Allegri batte all’Allianz Stadium il Valencia per 1-0 mentre la Roma cede all’Olimpico contro il Real Madrid per 2-0. A favore dei giallorossi decisiva la sconfitta del Cska Mosca contro il Viktoria Plzen. Stasera tocca a Inter e Napoli, con l’obiettivo di completare un quartetto di qualificate ...

Roma - Dopo lo sgombero del centro d'accoglienza per i migranti Baobab la situazione è fuori controllo : ancora il caos a Roma , dopo lo sgombero del centro d'accoglienza Baobab demolito dalle ruspe alcune settimane fa. Gli abitanti del campo, di cui molti stranieri e alcuni italiani, non hanno ancora ...

Roma qualificata agli ottavi di finale della Champions League - giallorossi avanti Dopo il ko del CSKA Mosca : La Roma si è qualificata agli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 ancora prima di scendere in campo all’Olimpico per affrontare il Real Madrid nel big match di questa sera. I giallorossi, infatti, dovevano fare almeno un punto contro i blancos per conquistare il passaggio del turno oppure dovevano sperare che il CSKA Mosca non battesse il Viktoria Plzen nell’incontro incominciato alle ore 18.55 e così è stato: i russi ...

Champions League - la situazione del girone della Roma Dopo la 5ª giornata : risultati e classifica : Il CSKA Mosca perde in casa contro il Viktoria Plzen nella 5ª giornata del Gruppo G di Champions League: Roma e Real Madrid già qualificate, si giocano il primo posto nel girone Martedì di grande calcio il giro per l’Europa con l’adrenalina e le emozioni che solo le gare di Champions League riescono a regalare. In attesa del big match dell’Olimpico, nel quale la Roma aspetta il Real Madrid, il CSKA Mosca decide di fare un regalo di Natale ...

Serie A - solo multe per Juventus - Udinese e Roma Dopo i cori anti-Napoli : Nessuna squalifica, solo multe per Juventus, Udinese e Roma dopo i cori anti-Napoli inneggiati dalle tifoSerie nell'ultima giornata di campionato. L'articolo Serie A, solo multe per Juventus, Udinese e Roma dopo i cori anti-Napoli è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.