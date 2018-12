Don Ciotti | “Spataro liquidato da Salvini con parole offensive | fermiamo la degenerazione

ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 dicembre 2018) “Chi ha una grossa responsabilità politica deve rispondere a due dimensioni etiche, una personale ma anche una di responsabilità sociale, lesono importanti”. A margine della tappa savonese del viaggio di LiberaIdee Liguria, don Luigiha commentato così la polemica tra Matteoe il procuratore di Torino, Armando Spataro: “Un magistrato che chiede attenzione nel diffondere notizie circa operazioni delicate non può esserecon”. Per il presidente di Libera un certo uso superficiale dei social network porta al rischio di alimentare un’informazione scorretta: “Un esempio concreto. Si vede dai rapporti ufficiali che c’è una diminuzione dei reati contro la persona. Ma dichiarazioni spinte in una certa direzione creano la percezione di un aumento, ed è ulteriormente scorretto se si etichettano di più i reati compiuti da alcune ...