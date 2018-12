Diktat della Cassazione agli americani | il Lisippo deve tornare in Italia

ilgiornale

(Di martedì 4 dicembre 2018) L'Atleta di Fano dino e inri. La Corte diha scritto quella che dovrebbe essere l'ultimo atto di un caso giudiziario che si è trascinato a lungo.Il Getty Museum di Malibu, in California, dovrà restituire all'la celebre scultura bronzea dello scultore greco del IV secolo a.C., ripescato al largo delle coste adriatiche nel 1964 e acquistato dal museo statunitense 13 anni dopo. Nel 2010 il gip Lorena Mussoni ordinò che venisse confiscato e avocato allo Statono, poiché si tratta di un bene extra commercium e poiché il museo californiano lo avrebbe acquistato in malafede. Un parere giuridico confermato da altri magistrati e, nonostante i ricorsi dei legali dell'istituzione culturale di Malibu, anche dermellini.Ora bisogna attendere la reazione degli. Che però, in passato, avevano promesso che dietro un'ordinanza di ...