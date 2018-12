Diabete | diagnosi e sintomi | perdita di peso e stanchezza

I primi segni del Diabete si possono riconoscere anche 10 anni prima della diagnosi : (foto: Jose A. Bernat Bacete/Getty Images) In chi ha il diabete di tipo 2, i primi segnali potrebbero essere rintracciati già 10 anni (e in certi casi anche di più) prima della comparsa effettiva della malattia e della sua diagnosi. A rivelarlo è uno studio giapponese, che è stato presentato al meeting annuale dell’Associazione europea per lo studio del diabete (Easd), appena tenuto a Berlino. Ecco quali sono i campanelli d’allarme ...