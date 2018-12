Di Maio | “Sulla Tav una decisione prima delle Europee” E Conte andrà al cantiere 

Intervista a Di Maio : “Sulla prescrizione non ha vinto Salvini” : Prima di salire sull’elicottero si lascia andare a una promessa solenne: «Ho deciso di passare le vacanze di Natale qui in Veneto, in mezzo alle meraviglie della vostra terra. I parlamentari del M5S hanno deciso di devolvere 2 milioni dei loro stipendi alle vittime del maltempo. Il governo è al vostro fianco». Luigi Di Maio è a Malga Ciapela, ai pi...

Eni - Di Maio : “Sulla vicenda Congo ho chiesto chiarimenti. Il governo non fa sconti” – Approfondimento oggi sul Fatto : “Appena ho letto l’inchiesta, anzi faccio i complimenti a chi l’ha realizzata, ho dato mandato ai miei uffici di chiedere tutti i chiarimenti. La notizia impone, soprattutto perché si tratta di un’azienda partecipata dallo Stato, tutti gli approfondimenti del caso, non solo da parte del ministero dello Sviluppo economico e di tutto il governo ”. Risponde così il vicepremier Luigi Di Maio , al Fatto Quotidiano che gli chiedeva un ...

Di Maio : “Sulla manovra nessun piano B - il Governo non arretrerà” : Il vicepremier Luigi Di Maio commenta la “bocciatura” della Commissione europea sui conti pubblici. Per il ministro non c’è nessun piano B sulla manovra e l’esecutivo non arretrerà: “Ci aspettavamo che questa manovra non piacesse a Bruxelles, adesso inizia una fase di discussione con la Commissione ma deve essere chiaro che indietro non si torna”.Continua a leggere