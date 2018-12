Di Maio ha versato i contributi all' Inps per pochi mesi

ilgiornale

(Di martedì 4 dicembre 2018) Il caso del lavoro in nero di Luigi Disi arricchisce di un nuovo retroscena. A quanto pare il grillino avrebbeper soli tre, gli altri lavori invece sarebbero in nero. A riportare questo retroscena è la Stampa che cita l'estratto conto previdenziale del vicepremier. Secondo quanto riporta il quotidiano torinese, dalle carte emergerebbe un versamento di contrbuti che va dal 27 febbraio al 27 maggio 2008. Non c'è traccia ad esempio del suo lavoro da stewart allo stadio San Paolo nel 2006. Il ministro aveva affermato di aver incassato circa 30 euro a partita. Nell'estratto contonon c'è traccia nemmeno dei lavori in pizzeria a Pomigliano D'Arco.Nelle carte dell'istituto di previdenza sociale di fatto emergono solo le prestazioni lavorative nell'azienda di famiglia, la Ardima. In questo caso il periodo indicato nel cedolinocorrisponde con il ...