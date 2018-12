Di Maio | abusi edilizi | Comune  dà il via alla demolizione Foto Salvini | basta attacchi

Abusi edilizi sul terreno dei Di Maio - il Comune dà il via alla demolizione Foto : Il Comune invia al padre e alla zia del vicepremier gli atti che preludono all’ordinanza di abbattimento dei manufatti non autorizzati

Antonio Di Maio ha pubblicato un video per discolpare suo figlio Luigi dallo scandalo dei lavoratori in nero e delle costruzioni abusive sui terreni di famiglia : Antonio Di Maio, padre del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, ha pubblicato un video su Facebook per discolpare suo figlio, sospettato di essere coinvolto in una serie di irregolarità relative alla sua impresa di costruzioni. Nel video – la