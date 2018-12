Destiny 2 I Rinnegati | Il Pass Annuale inizia oggi e da accesso a tutti i giocatori

Nessuna delusione - Bungie è orgogliosa di Destiny 2 I Rinnegati : perché ha venduto poco? : Si torna a parlare di Destiny 2. Questa volta a farlo è stato il direttore di Bungie, Luke Smith, che ha dichiarato di non essere deluso dai risultati delle vendita de I Rinnegati. Nel corso delle ultime settimane infatti l'ultima espansione di Destiny 2 è stata definita come un fallimento commerciale. La risposta però non si è fatta attendere. Luke Smith, che ha curato l’intero progetto di Destiny 2, infatti direttamente dal proprio profilo ...

Activision delusa dalle vendite di Destiny 2 : I Rinnegati ma il director del gioco decisamente no : "I Rinnegati è un'espansione di alta qualità nei contenuti ed è proprio uscita quando Activision e Bungie stavano affrontando le preoccupazioni della community sul futuro di Destiny 2. Il gioco aveva bisogno di una revisione fondamentale in come offrire endgame più profondi, maggiori poteri, ricompense più grandi e un maggior coinvolgimento dei giocatori". Ma nonostante queste belle parole del COO, Coddy Johnson, l'espansione di Destiny 2 non ha ...

Vendite al di sotto delle aspettative per Destiny 2 : I Rinnegati : Activision ha rivelato nel suo report finanziario che Call of Duty: Black Ops 4 ha venduto in modo eccellente. Tuttavia Destiny 2 "non si sta comportando come vorremmo" secondo il publisher. Dall'uscita de I Rinnegati, il più grande DLC a pagamento di Bungie, il gioco non sta dando i risultati sperati e questo è probabilmente un motivo di preoccupazione.Come riporta Gamingbolt, il COO di Activision, Coddy Johnson, ha ammesso che l'espansione è ...

Destiny 2 : acquistando il DLC I Rinnegati dal 16 ottobre riceverete le prime 2 espansioni gratis : Bungie ha da poco annunciato che a partire dal 16 ottobre Destiny 2: I Rinnegati conterrà al suo interno le 2 espansioni pubblicate in precedenza. Come riporta Gamespot, per ora l'unico modo che avete per aver godere appieno dell'esperienza di Destiny 2 è acquistare I Rinnegati: Complete Collection che contiene al suo interno le espansioni La Maledizione di Osiride, la Mente Bellica ed ovviamente i Rinnegati. Il pacchetto costa circa 100$ ma con ...

Destiny 2 I Rinnegati prepara nuovi contenuti - Bungie pronta per Halloween : È stato un mese di settembre decisamente entusiasmante per Destiny 2: lo sparatutto in salsa Sci – Fi targato Bungie è stato infatti in grado di scrollarsi finalmente di dosso le ruggini che si portava dietro sin dalla sua uscita grazie all'attesa espansione I Rinnegati, e la risposta da parte della community non è tardata ad arrivare. Numerosissimi sono stati infatti i fan del titolo che, dopo un periodo di lontananza (in favore di altri ...