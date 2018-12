Delta Informatica da urlo | Marignano superato 3-1

L’azienda informatica italiana Deltatre ha comprato Massive Interactive per 112 milioni di euro : L’azienda torinese Deltatre, specializzata nello sviluppo di tecnologie informatiche per l’intrattenimento sportivo, ha comprato la compagnia inglese Massive Interactive per circa 112 milioni di euro. Massive Interactive fornisce tecnologie video per la comunicazione a diversi importanti emittenti e produttori televisivi, tra cui