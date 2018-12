De Luca : 'Liti con de Magistris? No - io sono l'unico che lavora' : 'Non c'è nessun clima teso tra me e il sindaco di Napoli. Io faccio il mio lavoro e il sindaco fa il suo lavoro. Io non mando stilettate, per litigare bisogna essere in due ma per adesso c'è uno solo ...

La voce della Politica Cifarelli - banda ultra larga : "Stanziamento Regione per Comuni Lucani sindal 2014 : L'esponente dell'esecutivo lucano replica alle dichiarazioni dell'on. Liuzzi del M5S in merito alla presunta esclusione di 55 centri della Basilicata dal piano per superare il digital divide "...

La voce della Politica Zes Appulo Lucana - Cifarelli al Ministro Lezzi : approvare in tempi brevi : L'assessore alle Politiche di sviluppo, nel replicare ad alcune dichiarazioni dell'esponente del governo nazionale relative a criticità nella documentazione prodotta dalle Regioni per l'istituzione ...

Parigi in sostegno di Domenico Lucano : 'Ha dimostrato che è possibile una diversa politica dell'accoglienza' : Lucano è stato lodato per le sue azioni nell'accoglienza dei migranti che, secondo Parigi, dimostrano che è possibile realizzare una politica comunale 'compatibile con il rispetto, la dignità e il ...

Emergenza rifiuti - l'ira di De Luca : 'Dalle zuffe politiche più danni dei roghi' : C'è chi fa finta di difendere la legalità, dopo aver approvato un condono fiscale che è un incoraggiamento ai protagonisti di un'economia sommersa che è all'origine di tanti roghi. Sono vergognosi e ...

Mimmo Lucano - Parigi approva delibera in sostegno di Riace : “Sospensione è decisione politica inaccettabile” : Parigi ufficialmente a sostegno di Mimmo Lucano. Il consiglio comunale della capitale francese ha infatti approvato una delibera in sostegno del sindaco di Riace. Nel documento si legge che “la decisione della giustizia italiana di sospendere il primo cittadino dal suo incarico di primo cittadino è una decisione politica inaccettabile”. Nel documento si esprime quindi l’auspicio che la sindaca Anne Hidalgo inviti Lucano in città ...

Intervista – Erri De Luca : «L’Italia attraversa un passaggio più clinico che politico - le paure del diverso sono disturbi del comportamento» : Operaio, muratore, camionista ed ex militante di Lotta Continua, Erri De Luca è uno degli autori della letteratura contemporanea tra i più apprezzati per il quale vivere è sinonimo di passione, quella intesa alla latina, che passa dal dolore per non arrendersi agli eventi in nome di un’ideale da perseguire e proteggere. Era il 1989 quando Feltrinelli stampò il suo romanzo d’esordio “Non ora, non qui” e l’Italia si accorse di un nuovo ...

Stadio della Roma - chiusa l’inchiesta su Parnasi : rischio processo per 20 persone tra cui Luca Lanzalone e alcuni politici : Sono state chiuse le indagini della procura di Roma sul nuovo Stadio della Roma, che lo scorso 13 giugno ha portato a 9 arresti. Tra le venti persone che rischiano il processo ci sono il costruttore Luca Parnasi, fulcro dell’inchiesta sul nuovo impianto che dovrebbe sorgere nella zona di Tor di Valle, cinque suoi stretti collaboratori – GianLuca Talone, Simone Contasta, Giulio Mangosi, Nabor Zaffiri, Luca Caporilli – e Luca ...

Lucano da Fazio - la Meloni attacca : 'Infima propaganda politica' : Lucano star da Fazio in prima serata, è polemica tra Giorgia Meloni e la Rai. Con un post dedicato all’intervista del sindaco di Riace a “Che tempo che fa” della domenica, il leader di Fratelli d’Italia ha chiamato in causa chi gestisce il servizio pubblico radiotelevisivo [VIDEO], chiedendo conto delle spese sostenute per un programma televisivo adibito per l’occasione a spazio di “propaganda Politica”. La tv di Stato, si chiede retoricamente ...

La voce della Politica Da Brindisi di Montagna il richiamo a responsabilità dei parlamentari Lucani : Il senatore Pasquale Pepe, presente all'iniziativa, nel suo intervento ha dichiarato che la Politica non può non ascoltare i territori, a prescindere dalle diverse posizioni politiche. Relativamente ...

Che tempo che fa - Giorgia Meloni massacra Fabio Fazio e Mimmo Lucano : 'Infima propaganda politica' : È questo il servizio pubblico? La Rai vuole continuare a pagare Fazio a peso d'oro per fare questa infima propaganda politica?', ha cinguettato la leader di Fratelli d'Italia. Di seguito, il tweet di ...

CHE TEMPO CHE FA 2018/ Dalla politica di Mimmo Lucano al cinema di Valeria Golino : Nuova puntata per Che TEMPO che fa: nel salotto domenicale di Fabio Fazio ci sono ospiti e temi di rilevanza nazionale. E poco importa che si tratti di politica o spettacolo.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 07:02:00 GMT)

Uomini e Donne/ GianLuca Scuotto e Roberta - è finita? Caos e liti dopo il weekend insieme (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Tra Gianluca Scuotto e Roberta è storia chiusa? Lui passa la notte con Cristina e mette tutto in discussione(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 07:35:00 GMT)

M5s - De Luca : “Di Maio? Da Vespa performance da Oscar. Fico? Truffatore politico. Di Battista? Sta con la panza all’aria” : “E’ davvero imbarazzante l’immagine di questo governo, che francamente si sta coprendo di ridicolo. L’ultima performance di Di Maio è da premio Oscar. Da Vespa comunica al popolo che hanno manipolato un deliberato del Consiglio dei ministri. Chi sarà stato? La manina? La manona?“. Così, su Lira Tv, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, commenta la denuncia del vicepresidente del Consiglio, Luigi di ...