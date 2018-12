Dazi | summit alla Casa Bianca con i vertici dell' auto tedesca Diess | Vw | | «Fatti

ilsole24ore

: Dazi, summit alla Casa Bianca con i vertici dell’auto tedesca - MondoMercati : Dazi, summit alla Casa Bianca con i vertici dell’auto tedesca - calendaschese : COMUNQUE LA POSTA IN GIOCA E' : MENO COMPONENTI PRODOTTI IN EUROPA .... - fisco24_info : Dazi, summit alla Casa Bianca con i vertici dell’auto tedesca: Gli executive di Volkswagen, Bmw e Daimler convocati… -

(Di martedì 4 dicembre 2018) Così facendo Volkswagen farebbe contento Trump in un Paese dove nel settembre 2015 esplose - per poirgarsi in tutto il mondo - lo scandalo dieselgate. A giugno il presidente americano aveva ...