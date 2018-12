Dalle ceneri della Nokia alle mille startup Il nuovo volto hi-tech della Finlandia

Occhetto alla Bolognina 30 anni dopo la svolta : “La sinistra? Può risorge Dalle proprie ceneri. Ma il Pd non l’ha ancora capito” : “La sinistra è un’araba fenice che può risorgere dalle proprie ceneri solo se è consapevole di aver raggiunto lo stato di cenere, e quindi rifare tutto in modo nuovo. Il Pd non l’ha ancora capito”. Trent’anni dopo la svolta della Bolognina, Achille Occhetto, è tornato al circolo della Bolognina, a pochi metri da dove il 12 novembre del 1989 pronunciò le frasi che aprirono la strada al passaggio dal Partito Comunista Italiano (poi sciolto nel ...