Dai fondi oro a Canaletto | capolavori made in Italy

Un 15enne siriano viene bullizzato Dai compagni. Parte una raccolta fondi a suo sostegno : Una scena di inaudita violenza, di quelle a cui non vorremmo mai assistere. Un gruppo di ragazzini nel cortile di una scuola inglese hanno ripetutamente bullizzato un compagno di classe siriano di 15 anni, profugo di guerra. In particolare uno di loro, dopo averlo ripetutamente ingiuriato, lo ha attaccato fisicamente, buttandolo a terra e rovesciandogli addosso una bottiglia d'acqua."Ti affogo piccolo bastardo, ti affogo!", questo è ...

Zlatan Ibrahimovic - il re venuto Dai bassifondi : È uno in arrampicata costante: si è comprato un'isola per praticare meglio la caccia al cervo, che in Svezia è lo sport dei re. Partito dal playground di un quartieraccio di Malmoe, può sedersi alla ...

Legge di Bilancio - Dai fondi per reddito e quota 100 a flat tax e cabina di regia per gli investimenti : tutte le misure : I fondi per il reddito di cittadinanza e il superamento della Fornero, che saranno però normati con provvedimenti successivi. La flat tax al 15% per gli autonomi e una mini-Ires con la stessa aliquota sugli utili reinvestiti. La proroga degli sgravi per le assunzioni al Sud. Un aumento di 1 miliardo del fondo sanitario nazionale, 100 milioni in più per le politiche per la famiglia, la conferma dei bonus per le ristrutturazioni e del bonus verde, ...

Riscatto della laurea con quota 100 - spinta in più Dai fondi aziendali : Si punta a estendere ad altri settori (assicurazioni, chimici, trasporto pubblico) la facoltà di riscattare in via agevolata il titolo di studio concessa ai bancari ...

Riscatto della laurea con quota 100 - spinta in più Dai fondi aziendali : Si punta a estendere ad altri settori (assicurazioni, chimici, trasporto pubblico) la facoltà di riscattare in via agevolata il titolo di studio concessa ai bancari ...