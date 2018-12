Da X-Men | Dark Phoenix a Terminator 6 | ecco il ricco 2019 targato Fox!

Darksiders 3 : Nuova patch in arrivo con fix - migliorie e bilanciaMenti : Con il rilascio della prima patch THQ ha sistemato alcune delle problematiche che affliggevano Darksiders 3, lasciandone molte altre a piede libero. Poche ore fa la casa di sviluppo ha annunciato l’arrivo di una Nuova patch, scopriamo insieme le migliorie che apporterà al gioco. Darksiders 3: La Nuova patch bilancia la difficoltà Non ci è ancora data di sapere la data di rilascio della patch ma l’uscita dovrebbe ...

Il multigiocatore di Dark Souls 3 includeva i sacrifici : un video mostra il loro funzionaMento : I sacrifici, in Dark Souls 3, erano stati protagonisti di moltissimi rumor ben prima del lancio del gioco, salvo poi scomparire dalla versione finale del terzo capitolo della serie sviluppata da From Software.Un nuovo video riportato oggi dagli utenti di Resetera prova però oltre ogni dubbio che i sacrifici fossero davvero una delle componenti del comparto multigiocatore di Dark Souls 3, mostrando il funzionamento di questa misteriosa feature. ...

Darksiders 3 : il CEO di THQ Nordic comMenta alcune recensioni del gioco : Il terzo capitolo di Darksiders 3 ha finalmente raggiunto gli scaffali, dunque le recensioni della stampa specializzata sono arrivate e possiamo vedere un punteggio di Metacritic pari a 72 per quanto riguarda il PC, mentre per Xbox One il punteggio è di 71 punti.Come riporta Gamesindustry, la versione PS4 del gioco ha avuto recensioni più critiche, con un punteggio medio di 66. Non si tratta di punteggi negativi, questo poco ma sicuro, ma ...

Darksiders 3 : Come migliorare l’equipaggiaMento di Furia : Dopo avervi parlato di Come migliorare e potenziare Furia, vogliamo svelarvi Come migliorare il suo equipaggiamento, quindi sia le armi in dotazione che l’armatura. Come migliorare l’equipaggiamento di Furia Per migliorare le abilità di Furia, basta raccogliere dei frammenti ed utilizzarli oppure donare delle anime al venditore per ottenere i punti necessari per potenziarsi, ma per migliorare ...

Darksiders 3 entra ufficialMente in fase gold : Manca ormai poco meno di un mese all'uscita di Darksiders 3, il titolo sviluppato da Gunfire Games e pubblicato da THQ Nordic in uscita il prossimo 27 novembre su PS4, Xbox One e PC.Intervenendo su Twitter, il design director del gioco, John Pearl, ha potuto dare una lieta notizia a tutti coloro che attendono di poter impersonare Furia in Darksiders 3. Lo sviluppo è stato infatti appena completato e il titolo è entrato ufficialmente in fase ...

Dark Souls 3 : inizialMente l'ora del giorno doveva mutare in modo dinamico : Dark Souls 3 è da sempre stato oggetto di speculazioni e analisi del suo codice, da parte di appassionati in cerca di nuovi elementi con cui costruire nuove teorie. Ebbene come possiamo vedere anche su Eurogamer.net, Lance McDonald ha pubblicato un nuovo video analisi dove viene ipotizzata la presenza, almeno in origine, di un sistema dinamico di cambiamenti climatici e temporali dentro le varie zone del gioco.Nel codice sono presenti infatti ...

X-Men - IL RITORNO/ Video trailer - Dark Phoenix è il nuovo capitolo : nel cast Fassbender e Jennifer Lawrence : Jean Grey è la protagonista di Dark Phoenix, il nuovo film della serie X-MEN. Nel cast anche Jennifer Lawrence (Mystica) e Michael Fassbender (Magneto).(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 18:35:00 GMT)

Dark Phoenix - Jean Grey fuori controllo contro gli X-Men : il trailer : È tra i cinecomic più attesi e il posticipo della sua uscita (dal novembre 2019 al febbraio 2019) ha aumentato l’hype già alto: Dark Phoenix, infatti, non è solo il nuovo film della saga degli X-Men, ma potrebbe perfino esserne l’ultimo capitolo prima del passaggio dei mutanti nel Marvel Cinematic Universe (MCU), a parte New Mutants). Diretto da Simon Kinberg – già sceneggiatore di vari film, tra cui X-Men – Conflitto ...

La Stagione 6 di Fortnite : il trailer Darkness Rises e i cambiaMenti della mappa di gioco : È finalmente arrivato il momento di parlare dei primi dettagli della Stagione 6 di Fortnite con il primo trailer e dei cambiamenti della mappa di gioco che rivelano i temi che verranno introdotti dall'ultima patch targata da Epic Games.Il trailer intitolato Darkness Rises segnalato da VG247.com ci mostra gli effetti del cubo viola su Loot Lake: dalle acque è infatti spuntata una sorta di isola fluttuante denominata per l'appunto Floating Island. ...

Trailer di Dark Phoenix con Sophie Turner - la star de Il Trono di Spade è una X-Men dalla forza cosmica (video) : Durante il programma di James Corden è stato svelato il Trailer di Dark Phoenix, l'atteso nuovo capitolo dedicato alla saga degli X-Men. Protagonista della pellicola è Sophie Turner nei panni della mutante Fenice. Il video era stato anticipato dalla stessa attrice de Il Trono di Spade che, qualche ora prima, aveva pubblicato un teaser sul suo profilo Instagram. La storia è ambientata qualche tempo dopo gli eventi di X-Men: Apocalypse. Nel ...