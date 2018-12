Da Barcellona a Tokyo | così la tecnologia ridisegna il nostro domani

ilmessaggero

: Ci sono mia madre e il suo compagno che guardano voli per andare in vacanza per quando io sarò a Barcellona con la… - ashsdimplesss : Ci sono mia madre e il suo compagno che guardano voli per andare in vacanza per quando io sarò a Barcellona con la… - GIGUG1N : ??? Úrsula Corberó é di Barcellona e tifa Barça ???? Ho sempre amato quel puttanone di Tokyo, ora ancora di piú -

(Di martedì 4 dicembre 2018) Vi accompagniamo a fare un giro del mondo attraverso le città che provano ad essere pronte ad un futuro, sostenibile, of course, molto più presente di quanto si possa immaginare. Un giro del mondo passeggiando per modelli di strade sotterranee; per boulevard informati e informatici. Evidenziando risorse e pericoli, problemi e potenzialità, best practices e passi falsi. Eccovi, eccoci, nel ...