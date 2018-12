Cyber crime | scoperte app fitness che rubavano soldi

Cybercrime - Boole Server : d'accordo con Baldoni - innalzare difesa : Roma, 21 nov., askanews, - 'In materia di cybersecurity fare prevenzione e munirsi di adeguati sistemi di difesa è fondamentale. Ciò che ha detto il vicedirettore Baldoni, partendo dalla necessità di ...

La cura di Kroll al Cyber crime nelle imprese : Un valore aggiunto Avere un consiglio di amministrazione informato su tutte quelle che sono le policy del mondo della cyber security rappresenta un elemento positivo. "Se un cambiamento deve avvenire ...

Cyber security - Cyber crime - 5 offensive hacker molto diffuse - : I casi di phishing continuano ad aumentare in tutto il mondo e per le aziende è considerato un problema significativo. Secondo un recente sondaggio in cui sono stati intervistati numerosi decision ...

Cyber crime - boom di nuove minacce nel 2018 : Roma, 4 ott., askanews, - Con 730 attacchi gravi registrati e analizzati nei primi mesi di quest'anno, che corrispondono ad una crescita del 31% rispetto al semestre precedente, il 2018 si appresa a ...

Cyber security - Cyber crime - 5 offensive hacker molto diffuse : Roma, 1 ott., askanews, - Nel mese della sicurezza informatica, il blog di Cisco fornisce consigli e suggerimenti per le aziende in report esclusivi Uno studio di Cisco rivela le Cinque tipologie di ...

Cybercrime - ecco quanto costa all'economia mondiale : ... Despina Spanou, direttore per la sicurezza informatica e la privacy presso l'Unione Europea, ha detto che i danni degli attacchi informatici sono arrivati a 500 miliardi di dollari nel mondo. Stiamo ...

Diamo più rilievo a un dato - il Cybercrime ci costa ogni anno come quattro stazioni spaziali : La sicurezza informatica, la cybersecurity, serve a mantenere la pace e preservare la democrazia. Ci avete mai pensato? E allora provate a immaginare cosa accadrebbe se un attacco informatico da parte di un esercito avversario accecasse tutte le torri di controllo dell’aeroporto di una capitale europea. Oppure pensate a cosa accadrebbe se qualcuno fosse in grado di bloccare i semafori e mandare in tilt il traffico cittadino il giorno delle ...