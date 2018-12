Crotone | dottoressa aggredita davanti all' ospedale | è grave - Sky TG24

Dottoressa aggredita a Crotone - salvata da un ambulante marocchino : Roma, 4 dic., askanews, - Una Dottoressa è stata aggredita con un cacciavite davanti all'ospedale San Giovanni di Dio a Crotone: l'ha salvata un venditore ambulante marocchino.La donna, 56 anni, era ...

Crotone : dottoressa accoltellata davanti all’ospedale. Maria Carmela salvata da un marocchino : Ancora un’aggressione ad un sanitario dell’ospedale di Crotone. Questa volta a farne le spese un medico del reparto di medicina interna del San Giovanni di Dio, Maria Carmela Nuccia Calindro. La donna, intorno alle tre di questo pomeriggio, a fine turno, stava raggiungendo la sua auto nel parcheggio quando una persona armata di cacciavite le ha inferto dei fendenti. L’uomo l’ha avvicinata e poi colpita al collo accusandola di aver ...

