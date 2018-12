Cristina Parodi | bufera social per il ricordo su Instagram di Sandro Mayer

Cristina Parodi e il ricordo di Sandro Mayer che ha creato polemiche : cosa ha pubblicato su Instagram : Cristina Parodi è tra le tante star del mondo della tv che ha voluto ricordare Sandro Mayer. Il suo post con dedica e foto ha alzato, però, un polverone.

Morte Sandro Mayer - bufera su Cristina Parodi : "Gli dai l'addio e intanto te la ridi?" : La Morte di Sandro Mayer ha sconvolto tutti, la figlia ha spiegato che il decesso è stato inaspettato e ora nei suoi amici e familiari è rimasto soltanto tanto dolore. Diversi i personaggi del mondo ...

Cristina Parodi : «Il mio successo? La famiglia - non l'indice di ascolto» : Avevo 27 anni ed ero arrivata alla redazione delle news dallo sport. Ero agitata, mi ero preparata alla perfezione, ma non avevo previsto che al mio fianco si sarebbe seduto il direttore Emilio Fede'.

Cristina Parodi parole al veleno contro Barbara D’Urso : Cristina Parodi ha trovato il programma che fa per lei; il suo ‘La prima volta’ (in onda la domenica pomeriggio intorno alle 17.30) piace al pubblico, e scaccia così le amarezze avute nella scorsa stagione televisiva. In un’intervista a Diva e Donna, la Parodi parla delle sue due colleghe della domenica: Mara Venier e Barbara D’Urso. Se alla prima ha fatto gli auguri per la conduzione della nuova edizione di Domenica In, ...

La prima volta - ossigeno puro per Cristina Parodi : la notizia che in Rai nessuno si aspettava. Ieri... : Piccoli segni di vita da parte de La prima volta , il programma della domenica pomeriggio condotto da Cristina Parodi su Rai 1, al termine della Domenica In di Mara Venier . Si parla dello share e, va ...

“Ho perso mio figlio”. Cristina Parodi in lacrime. Momento difficile anche per lei : Grande emozione su Rai1. La prima ad esserlo è stata proprio la padrona di casa, quasi provata, Cristina Parodi quando ha presentato il suo primo ospite nell’ultima puntata di “La Prima Volta” su Raiuno. Lui era Stefano, un papà che ha perso il figlio molto giovane e che nel Momento più difficile e doloroso della sua vita ha preso una decisione dettata dall’amore e ha dato il consenso per l’espianto degli organi. Il figlio di Stefano è ...

La prima volta : Cristina Parodi ‘cede’ la conduzione e incontra il Papa! : Cristina Parodi faccia a faccia con Papa Francesco a La prima volta Puntata decisamente memorabile quella de La prima volta di oggi, domenica 18 novembre, dove Cristina Parodi si è trovata di persona davanti a Papa Francesco! Proprio così: nel nuovo programma domenicale in onda dopo la Venier alle 17.35, l’ex presentatrice de La vita in diretta e di Domenica In oggi ha ‘ceduto’ il posto da conduttrice a due giovanissime ...

Cristina Parodi lancia una “frecciatina” alle colleghe che usano troppa luce in studio : “Non voglio apparire come la Madonna! Si vedono le rughe e va bene così” : Il cambio di conduzione ha portato nuova linfa a Domenica In, l’arrivo di Mara Venier ha fatto crescere gli ascolti del contenitore domenicale riuscendo spesso a superare il competitor. Cristina Parodi, che lo scorso anno era alla guida del programma con la sorella benedetta, era finita nel mirino della critica dopo la chiusura de L’Arena di Massimo Giletti: “Ho provato con mia sorella, era il mio sogno. Non è andata, pazienza. Mi ...

La Prima Volta di Cristina Parodi : anticipazioni 18 novembre 2018 : Nuovo appuntamento con “La Prima Volta” di Cristina Parodi, il programma che racconta le storie di persone comuni: le anticipazioni di domenica 18 novembre Nuova puntata de “La Prima Volta” di Cristina Parodi, il programma di successo della domenica pomeriggio di Raiuno. Scopriamo le tre nuove storie al centro della puntata di domenica 18 novembre 2018. La Prima Volta su Rai1: anticipazioni domenica 18 novembre Domenica 18 novembre alle ore ...

Cristina PARODI/ 'Barbara d'Urso? La mia estrazione è diversa. Non voglio la luce circonfusa come la Madonna' - IlSussidiario.net : CRISTINA PARODI non ha niente a che vedere con le sue 'colleghe' Mara Venier e Barbara d'Urso. Lei lo ribadisce senza mezzi termini.

Cristina Parodi sfida Barbara d’Urso : “Io sono una giornalista… : Cristina Parodi si confronta con Mara Venier e Barbara Cristina Parodi è stata recentemente intervista da Diva e Donna, noto settimanale, dove si è lasciata andare ad alcune frecciatine, alcune velenose altre meno, verso le sue colleghe Mara Venier e Barbara d’Urso. Cosa ha dichiarato? Ricordando, ancora una volta, la sua esperienza a Domenica In, la conduttrice ha specificato che a differenza delle sue colleghe lei non è una donna di ...