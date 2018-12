Cristiano Ronaldo senza Pallone d’Oro | la sorella | «Colpa della mafia»

Pallone d'Oro 2018 - Cristiano Ronaldo non vince : durissimo sfogo social della sorella Elma : Dopo il Fifa The Best, seconda delusione per Cristiano Ronaldo che si è classificato al secondo posto nella graduatoria del Pallone d'Oro 2018. La vittoria di Luka Modric , in qualche modo ...

Modric pallone d’oro - le dure critiche delle sorelle di Cristiano Ronaldo non ci stanno : “un mondo di mafiosi e bastardi di denaro” [FOTO] : Le sorelle di Cristiano Ronaldo attaccano duramente la decisione di assegnare a Modric il pallone d’oro 2018 Serata di premiazioni ieri nel mondo del calcio: parallelamente all’evento del Gran Galà del Calcio AIC, si è tenuta la premiazione del pallone d’oro 2018, nella sede di France Football. Dopo dieci anni in cui i protagonisti indiscussi sono stati Cristiano Ronaldo e Leo Messi, Luka Modric è riuscito a mettere le ...

Calcio - Modric vince l’edizione 2018 del Pallone d’Oro e rompe il duopolio Messi-Cristiano Ronaldo : Dopo dieci lunghi anni, il duopolio Messi-Cristiano Ronaldo è stato abbattuto: a vincere l’edizione 2018 del Pallone d’Oro è il centrocampista del Real Madrid e della Nazionale croata Luka Modric. Era dal 2007, anno della vittoria di Kakà, che un giocatore al di fuori di Messi e CR7 non vinceva il prestigioso premio di France Football. Un Pallone d’Oro meritato soprattutto per le sue prestazioni nel corso del Mondiale di Russia, che hanno ...

Pallone d'oro a Luka Modric : il croato del Real Madrid beffa Cristiano Ronaldo : Il croato Luka Modric ha vinto il Pallone d'oro 2018 . Il centrocampista del Real Madrid ha preceduto l'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo e quello dell'Atletico Madrid, Antoine Griezmann . ...

Pallone d’Oro 2018. Vince Luka Modric - subito dietro Cristiano Ronaldo : Trionfa Luka Modric. Il croato ha vinto il Pallone d’Oro 2018, il premio annuale di France Football assegnato da 173

Pallone d’Oro 2018 : vince Luka Modric - Cristiano Ronaldo secondo : Il vicecampione del mondo, il fuoriclasse croato del Real Madrid è il Pallone d’Oro 2018. Luka Modric spezza il duopolio decennale Cristiano-Messi e si aggiudica il prestigioso riconoscimento al miglior calciatore dell’anno. KJylian Mbappè ha vinto il premio per il miglior giovane under-21. Per dieci edizioni il trofeo assegnato da France Football è finito nella mani o di Cristiano Ronaldo o di Leo Messi che possano vantare 5 ...

Niente Parigi per Georgina Rodriguez - la fidanzata di Cristiano Ronaldo si diverte lo stesso : i tre figli scorrazzano su una mini BMW [VIDEO] : Niente cerimonia di consegna del Pallone d’oro 2018 per Georgina Rodriguez, mentre Cristiano Ronaldo è a Parigi la fidanzata si diverte con i figli del calciatore a Torino Georgina Rodriguez, rimasta a casa mentre Cristiano Ronaldo è volato a Parigi per la cerimonia di consegna del Pallone d’oro 2018, si diverte i figli Mateo, Eva ed Alana Martina. I tre piccoli su una mini BMW bianca decappottabile scorrazzano per casa ...

LIVE Consegna Pallone d’Oro 2018 in DIRETTA : Modric in trionfo - si comincia alle 21.00. Cristiano Ronaldo e Griezmann beffati? : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Consegna del Pallone d’Oro 2018. Questa sera alle ore 21.00 si terrà la cerimonia di Consegna del Pallone d’Oro 2018, il premio più importante per un calciatore che verrà attribuito al più meritevole di questa stagione. A Parigi sarà reso noto il nome del vincitore del riconoscimento della rivista francese France Football, assegnato attraverso il voto di 173 giornalisti. Secondo alcune ...

Pallone d’Oro - trapela la classifica finale : novità clamorose - Cristiano Ronaldo sul podio! [FOTO] : Pallone d’Oro, novità importanti in merito alla classifica finale del trofeo che vede Cristiano Ronaldo “risalire” clamorosamente Pallone d’Oro, a sorpresa a poche ore dall’annuncio ufficiale, trapela la classifica finale del trofeo. Come si può evincere dalla foto sottostante, pubblicata dagli spagnoli di As, al primo posto in classifica ci sarebbe Modric, come da previsioni. Le novità vengono però subito ...

Luka Modric lanciato verso il Pallone d’Oro : stasera si spezza il dominio Cristiano Ronaldo-Messi? Il croato è favorito : Luka Modric sembra essere lanciato verso la conquista del Pallone d’Oro 2018, stasera (ore 20.45) si svolgerà la cerimonia di premiazione e le indiscrezioni della vigilia danno per certo il successo del centrocampista croato. Il Professore dovrebbe avere sbaragliato la concorrenza, la maggioranza dei giornalisti sembra avergli accordato la preferenza grazie a una stagione davvero stellare: vittoria della Champions League con il Real Madrid ...

Pallone d'Oro : Modric pronto a spodestare Cristiano Ronaldo : ... che non comprende giocatori italiani, stavolta avrebbero battuto nuove strade, puntando la scelta finale su un terzetto che comprende i campioni del mondo Kylian Mbappé e Raphael Varane ed il vice ...

Ibrahimovic fa uno sgarbo a Cristiano Ronaldo : fuori dalla sua top 11 ideale : LOS ANGELES - Zlatan Ibrahimovic fa uno sgarbo a Cristiano Ronaldo. In un post pubblicato su Instagram, in cui mostra la foto di un pezzetto di carta con scritta la sua top 11 ideale, il suo '...