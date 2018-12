Cos' è il Jobs App | il contratto studiato per il lavoro temporaneo

Cos'è il Jobs App - il contratto 'ibrido' per la gig economy : La tipologia contrattuale proposta dal giuslavorista Francesco Rotondi, prevede nuove regole e tutele, basandosi su una...

Decreto dignità inCostituzionaleE anche il Jobs Act. La sentenza : Una sentenza della Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima una norma molto importante del Jobs act e una sostanzialmente identica del Decreto Dignità Segui su affaritaliani.it

La Corte Costituzionale ha smontato il Jobs act di Renzi (e anche il decreto Di Maio) : La Consulta boccia l'indennizzo automatico basato sulla sola anzianità di servizio: non è un rimedio efficace contro i licenziamenti ingiustificati, non ripara il danno ai lavoratori né dissuade le imprese. Ma nemmeno la proposta Di Maio garantisce il diritto al lavoro degli assunti con il contratto a tutele crescenti.Continua a leggere

La Corte Costituzionale boccia il Jobs Act : spetta al giudice a stabilire l'indennità in caso di licenziamento illegittimo : Nuova picconata della Consulta al Jobs act. Secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 194, il criterio di determinazione dell'indennità che spetta al lavoratore ...

Jobs Act - la Corte Costituzionale lo smonta e boccia anche la norma del decreto dignità : La Corte Costituzionale ha depositato la sentenza con cui ha dichiarato illegittima la norma sull'indennità per i licenziamenti ingiustificati, legata all'anzianità di servizio, contenuta nel Jobs act e modificata dal decreto dignità di Di Maio soltanto con l'innalzamento delle misure minime e massime dell'indennità stessa.Continua a leggere

Così la Consulta azzoppa il Jobs Act : Il 26 settembre scorso la Corte costituzionale si è pronunciata su una norma del Jobs Act, dichiarandola incostituzionale. I giudici hanno ritenuto che fissare per legge l'indennità che il datore di lavoro deve risarcire a un lavoratore licenziato, attualmente calcolata in nome di un unico principio

CONTRATTI/ Il Costo del licenziamento dopo la sentenza sul Jobs Act : La sentenza della Corte Costituzionale sul meccanismo del Jobs Act per calcolare l'indennizzo in caso di licenziamento ha conseguenze interessanti. FRANCESCO SIBANI(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 06:07:00 GMT)LAVORO E POLITICA/ Così la Cig ci fa scoprire il binario morto del Jobs Act, di G. LarghiDECRETO DIGNITÀ/ L'effetto boomerang per domanda e offerta di lavoro, di G. Fava

LAVORO E POLITICA/ Così la Cig ci fa scoprire il binario morto del Jobs Act : La Cassa integrazione guadagni è stata rifinanziata per tutto il 2019. Una mossa che non sembra azzeccata dopo l'approvazione del Jobs Act. GERARDO LARGHI(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 06:07:00 GMT)DECRETO DIGNITÀ/ L'effetto boomerang per domanda e offerta di LAVORO, di G. FavaREDDITO DI CITTADINANZA/ Di Maio, gli schemi da evitare e i consigli da ascoltare, di G. Palmerini

Jobs act - il criterio di indennizzo è inCostituzionale. Così crolla uno dei pilastri della riforma Renzi : di Enzo Martino* Il 25 settembre la Corte costituzionale ha deciso la questione relativa alla disciplina dei licenziamenti in regime di Jobs Act sollevata dal Tribunale di Roma. La motivazione della sentenza sarà pubblicata nelle prossime settimane, ma dal comunicato stampa ufficiale già si comprende che si tratta di una decisione di grande portata. La Consulta ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, ...

Istat - disoccupazione cala al 9 - 7% “mai Così tanto lavoro dal 1977”/ Renzi “merito Jobs Act” - ma i sindacati.. : Dati Istat, disoccupazione cala al 9,7%: "mai così tanto lavoro dal 1977", ma siamo terzultimi in Europa. Renzi, "merito del Jobs Act", sindacati attaccano "solo precariato"(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 14:06:00 GMT)

Il Jobs Act : Cosa prevede la riforma voluta dal governo Renzi - : Attuata tra il 2014 e il 2015 e parzialmente modificata dal decreto Dignità, la riforma ha introdotto alcune novità, tra cui il contratto a tutele crescenti e l'indennità "fissa" in caso di ...

Il governo che barcolla e l'azzoppamento del Jobs act. Di Cosa parlare stasera a cena : Il governo, mentre cenate, barcolla. Tria non cede e si appella alla Costituzione, Salvini parla poco (brutto segno), Di Maio fa il guappo e torna ai temi di Casalino riguardo ai tecnici mentre rimette sul piatto tutte le misure che farebbero saltare i conti. Allora partiamo dalla sentenza della C

Jobs Act - Di Maio : “Anche la Corte Costituzionale ha iniziato a smontarlo” : La Corte Costituzionale ha stabilito l'illegittimità sugli indennizzi per i licenziamenti ingiustificati, uno dei punti del Jobs Act. Di Maio al question time alla Camera: "Bene aveva fatto il Decreto dignità ad andare nella direzione che oggi indica la Consulta, chi si ostina ad andare nell'altra direzione speriamo che si renda conto degli errori commessi".Continua a leggere

Sentenza sul Jobs Act - ecco Cosa cambia : 'Questa Sentenza è l'ultima spallata al Jobs Act. In pochi anni non è scomparso solo il renzismo ma anche una delle riforme principali fatte dal Pd'. Per Michele Tiraboschi, giuslavorista, docente e ...