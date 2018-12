Cosa succedeva alle donne quando venivano rinchiuse nei manicomi

dilei

(Di martedì 4 dicembre 2018) Storte, difettate, troppo ribelli: sono lenei, costrette a subire indicibili violenze.A partire dall’Ottocento e poi durante tutto il ventennio Fascista, isono stati luoghi di segregazione, in cuile persone che non si uniformavano alla società dell’epoca, che erano un peso per la famiglia o che non rispettavano le regole. Soprattutto, che nella maggior parte dei casi non avevano nessuna malattia mentale, ma che costituivano, per qualcuno, un problema.All’epoca l’immagine femminile era molto diversa da oggi. Nascere donna significava prima di tutto essere ubbidiente, docile, prolifica e materna. Chi aveva proprie idee, chi si ribellava, alla famiglia o al marito, veniva considerata pazza. Le ribelli, le mancine, le dislessiche, quelle che non accettavano le imposizioni del marito, quelle che si ...