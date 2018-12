Coppa Italia quarto turno | si ferma al Dall’Ara la corsa del Crotone in Coppa Italia

Coppa Italia - Bologna-Crotone 3-0 : super Orsolini regala la Juve ai felsinei [FOTO e VIDEO] : 1/22 Massimo Paolone/LaPresse ...

Coppa Italia 2018 - quarto turno a eliminazione diretta : Il Benevento ha eliminato il Cittadella e trova l'Inter agli ottavi. Bologna e Crotone in campo. Stasera Samp SPAL

Juventus-Bologna - i campioni in carica sfidano i felsinei nel prossimo turno di Coppa Italia : data - programma - orario e tv : Inizia a delinearsi il quadro degli ottavi di finale per quanto riguarda la Coppa Italia di calcio 2018-2019. In corso i sedicesimi, nel prossimo turno entreranno in scena le migliori otto squadre del campionato di Serie A. C’è attesa ovviamente per quanto riguarda la Juventus, pluridetentrice del titolo: i bianconeri sfideranno all’esordio nella manifestazione il Bologna, che oggi si è imposto nettamente per 3-0 sul Crotone. Andiamo ...

Coppa Italia - Bologna-Crotone 0-0 : risultato in diretta LIVE : 17:55 4 dic Inzaghi e Oddo , due campioni del mondo a confronto. "Contro il Crotone giocheranno i migliori", ha detto l'ex attaccante, reduce dal poker incassato dalla Sampdoria nell'ultima giornata

Coppa Italia Cagliari - Ionita e Sau non convocati per il Chievo : Cagliari - Il tecnico del Cagliari , Rolando Maran , ha chiamato 23 giocatori in vista della gara di Coppa Italia contro il Chievo. Out Ionita , per un affaticamento muscolare, e Sau , per i postumi ...

Coppa Italia : il Benevento piega il Cittadella e si regala l'Inter : Benevento - Il Benevento ritorna alla 'Scala' del calcio. La squadra della strega stacca il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia, dove troverà l'Inter di Luciano Spalletti, superando di ...

Inter-Benevento - Coppa Italia 2019 : quando si gioca? Data - programma - orario e tv : Inter e Benevento si affronteranno agli ottavi di finale della Coppa Italia 2019 di calcio: le due squadre si sfideranno allo Stadio San Siro subito dopo le festività natalizie, l’appuntamento è per domenica 13 gennaio (salvo anticipo o posticipo). Le big entrano in scena in questo punto del tabellone e avranno il vantaggio di giocare in casa il turno a eliminazione diretta (partita secca), i nerazzurri se la dovranno dunque vedere contro ...

Coppa Italia - Bandinelli regala gli ottavi al Benevento : Cittadella eliminato

Highlights Benevento-Cittadella 1-0 - il VIDEO e i gol della partita. Coppa Italia 2019 : sintesi - cronaca e risultato finale : Il Benevento ha sconfitto il Cittadella per 1-0 nel match valido per il quarto turno della Coppa Italia 2019 di calcio. Allo Stadio Ciro Vigorito, i giallorossi sono riusciti a spuntarla grazie a un gol di Filippo Bandinelli al 77′ e si sono così guadagnati la qualificazione agli ottavi di finale della competizione dove affronteranno l’Inter a San Siro. Ottima prestazione dei campani che sono così riusciti a guadagnarsi la sfida di ...

Coppa Italia - il Benevento non dà scampo al Cittadella : Bandinelli ‘regala’ l’Inter ai giallorossi : Una rete di Bandinelli permette al Benevento di battere il Cittadella nei sedicesimi di finale di Coppa Italia, permettendo così ai giallorossi di sfidare l’Inter negli ottavi Sarà il Benevento l’avversario dell’Inter negli ottavi di finale di Coppa Italia, i giallorossi stendono 1-0 il Cittadella grazie al gol di Bandinelli accedendo così al turno successivo. Cafaro/LaPresse Partita tosta ed equilibrata al Vigorito, ...

Snowboard alpino : i convocati dell’Italia per il raduno di Carezza. La Coppa del Mondo si avvicina : La stagione dello Snowboard alpino è ormai alle porte, l’appuntamento è per giovedì 13 dicembre con le gare di Carezza valide per la Coppa del Mondo 2018-2019. E proprio sulla pista Prà dei Tori si sta allenando la Nazionale Italiana di parallelo, due giorni (4-5 dicembre) agli ordini del DS Cesare Pisoni e del tecnico Meinhard Erlacher per un nutrito gruppo di azzurri reduci da un raduno a Pyha (Finlandia), questi i convocati per il ...