Coppa Italia calcio | le partite di oggi | il calendario e gli orari Come vederle in tv e

oasport

: ??? 13 stagioni in giallorosso ?? 436 presenze ?? 20 gol ???? 1 scudetto ?? 1 Coppa Italia e 1 Supercoppa di Lega ??? Mem… - OfficialASRoma : ??? 13 stagioni in giallorosso ?? 436 presenze ?? 20 gol ???? 1 scudetto ?? 1 Coppa Italia e 1 Supercoppa di Lega ??? Mem… - juventusfc : ?? @OfficialAllegri: Il nostro obiettivo è essere in testa al campionato il 29, in modo da passare qualche giorno di… - Squawka : Francesco Totti's record for Roma: ?? 25 seasons ?? 786 games ? 307 goals ?? 2 Coppa Italia ?? 2 Supercoppa Italiana ??… -

(Di martedì 4 dicembre 2018) Non ci saranno turni infrasettimanali di Serie A o coppe europee, ma ilsarà comunque protagonista nei giorni trae giovedì 6: torna in scena la. Dopo i primi tre turni eliminatori giocati tra fine luglio ed inizio agosto, ora le sedici squadre rimaste in gara si sfideranno per passare agli ottavi di finale, dove troveranno le prime otto classificate nello scorso campionato di Serie A.Alle ore 15.00 si sfideranno Benevento e Cittadella, in palio gli ottavi di finale in casa dell’Inter a metà gennaio, mentre alle ore 18.00 spazio a Bologna-Crotone: chi vince incontrerà la Juventus. In caso di successo felsineo si procederà al sorteggio per stabilire chi giocherà in casa, mentre in caso di affermazione pitagorica si giocherà a Torino. Infine alle ore 20.45 si giocherà Sampdoria-SPAL: chi passa giocherà col Milan (sorteggio per stabilire chi giocherà in ...