Coppa del Mondo Sci | Val Gardena | le gare del 14 e 15 dicembre in diretta tv su Rai Sport

Sampdoria Spal LIVE : formazioni ufficiali e risultato in diretta della Coppa Italia : formazioni ufficiali Sampdoria , 4-3-1-2, : Rafael; Bereszynski, Ferrari, Colley, Sala; Praet, Vieira, Jankto; Saponara; Kownacki, Defrel. All: Giampaolo. Spal , 4-4-2, : Milinkovic-Savic; Cionek, ...

Coppa Italia quarto turno - si ferma al Dall’Ara la corsa del Crotone in Coppa Italia. Bologna promosso agli ottavi incontrerà la Juve : Bologna 3 Crotone 0 Marcatori: Orsolini 40°, Falcinelli 46°, Orsolini 67° Bologna (3-5-2): Da Costa, Calabresi, Gonzalez, Helander, Mbaye, Poli,

Bob femminile - Coppa del Mondo 2018-2019 : le favorite. Mariama Jamanka sfida Elana Meyers Taylor : Tutto pronto per il via della nuova stagione: nel week-end scatta in quel di Sigulda (Lettonia) la Coppa del Mondo di bob. In scena il due femminile, che vede rimessa in palio la sfera di cristallo conquistata l’anno scorso da Kaillie Humphries. La notizia più importante dell’estate arriva proprio dalla canadese, bi campionessa olimpica tra Vancouver e Sochi: la veterana ha annunciato di prendersi un anno di pausa, dunque non ...

Ski cross - Coppa del Mondo 2018-2019 : il nuovo calendario. Doppia gara a San Candido : Riformulato dalla Federazione Internazionale (FIS) il calendario per quanto riguarda la Coppa del Mondo di skicross 2018-2019. I problemi climatici avevano infatti privato gli atleti di partecipare alle prime due tappe previste: quelle di Val Thorens e a Montafon, per mancanza di neve. L’esordio, come già annunciato, sarà in Svizzera, in quel di Arosa: doveva essere inizialmente il 10 e 11 dicembre, mentre si gareggerà il 16 e il 17 di ...

Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 : la startlist e i pettorali di partenza dell’individuale maschile. Programma - orari e tv : Dopo l’antipasto domenicale delle staffette, con tanto di podio per l’Italia nella mista, si inizia a fare sul serio a Pokljuka, in Slovenia, sede della prima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019: domani, mercoledì 5 dicembre, a partire dalle ore 14.15 è in Programma la 20 km individuale maschile, che vedrà al via ben sei italiani. Di seguito il Programma completo della 20 km individuale maschile di Pokljuka con gli ...

Coppa Italia : il Benevento piega il Cittadella e si regala l'Inter : Benevento - Il Benevento ritorna alla 'Scala' del calcio. La squadra della strega stacca il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia, dove troverà l'Inter di Luciano Spalletti, superando di ...

Highlights Benevento-Cittadella 1-0 - il VIDEO e i gol della partita. Coppa Italia 2019 : sintesi - cronaca e risultato finale : Il Benevento ha sconfitto il Cittadella per 1-0 nel match valido per il quarto turno della Coppa Italia 2019 di calcio. Allo Stadio Ciro Vigorito, i giallorossi sono riusciti a spuntarla grazie a un gol di Filippo Bandinelli al 77′ e si sono così guadagnati la qualificazione agli ottavi di finale della competizione dove affronteranno l’Inter a San Siro. Ottima prestazione dei campani che sono così riusciti a guadagnarsi la sfida di ...

Sci alpino – Coppa Europa : sorriso azzurro a Trysil - Lara Della Mea seconda nello slalom femminile : L’azzurra si conferma in grande forma chiudendo al secondo posto ad appena 7 centesimi dalla francese Nastasia Noens Primo storico podio in carriera per Lara Della Mea in Coppa Europa. Dopo il quarto posto nel primo slalom Della stagione a Trysil, l’azzurra riesce a fare anche meglio nel replay che si è disputato meno di ventiquattro ore dopo nella località norvegese, confermandosi in grande forma e chiudendo al secondo posto ...

Snowboard alpino : i convocati dell’Italia per il raduno di Carezza. La Coppa del Mondo si avvicina : La stagione dello Snowboard alpino è ormai alle porte, l’appuntamento è per giovedì 13 dicembre con le gare di Carezza valide per la Coppa del Mondo 2018-2019. E proprio sulla pista Prà dei Tori si sta allenando la Nazionale Italiana di parallelo, due giorni (4-5 dicembre) agli ordini del DS Cesare Pisoni e del tecnico Meinhard Erlacher per un nutrito gruppo di azzurri reduci da un raduno a Pyha (Finlandia), questi i convocati per il ...

Coppa Italia - via al 4° turno : Benevento-Cittadella - Bologna-Crotone e Samp-Spal : oggi - Oltre a Cittadella-Benevento, alle 18 c'è la sfida tra due ex compagni di squadra e campioni del mondo. Al Dall'Ara, il Bologna di Pippo Inzaghi cerca il passaggio del turno contro il Crotone ...

