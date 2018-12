ilsudonline

: Copia conforme: l’arte della riproduzione dal ‘700 ad oggi - IlSudOnLine : Copia conforme: l’arte della riproduzione dal ‘700 ad oggi - Napoliflash24 : In mostra alla Reggia di Portici 'Copia conforme: l'arte della riproduzione dal '700 ad oggi' -… -

(Di martedì 4 dicembre 2018) 'Ancora un'occasione per creare un dialogo interistituzionale di livello: con la mostra -- raccontiamo come, scienza e saper fare si combinino, per trasmettere ai visitatori di ...