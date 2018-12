Copernicus progetta un sistema di monitoraggio delle emissioni antropogeniche di CO2

meteoweb.eu

(Di martedì 4 dicembre 2018) Con la pubblicazione, lo scorso mese, della Relazione Speciale di IPCC sugli impatti del Riscaldamento Globale di 1.5°C (IPCC Special Report on Global Warming11), è diventato ancora più evidente come gli impegni presi fino ad ora non siano stati sufficientemente efficaci per limitare il riscaldamento globale secondo gli obiettivi stabiliti nell’Accordo di Parigi. Quest’ultimo, sottoscritto da 195 nazioni nel corso della 21° ConvenzioneNazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC) nel dicembre 2015, includeva tra gli obiettivi quello di rafforzare la risposta globale alla minaccia dei cambiamenti climatici, “mantenendo l’aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli preindustriali e limitando l’aumento della temperatura a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali”. Come definito dall’accordo di Parigi, ...