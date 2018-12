: Conte:ad horas proposta a Ue su Manovra - NotizieIN : Conte:ad horas proposta a Ue su Manovra - TelevideoRai101 : Conte:ad horas proposta a Ue su Manovra - ItalianPolitics : In intervista ad Avvenire, il PdC Conte sulla UE e #manovra afferma di avere «ad horas la mia proposta, non potrann… -

Già nelle prossime ore il presidente del Consiglio,, presenterà alla Commissione Ue una nuova nuovasullaed è fiducioso che possa di evitare la procedura d'infrazione. Lo ha annunciato egli stesso in un'intervista a Avvenire.Il premier ha assicurato che con Bruxelles è in corso "un negoziato vero"."Il mio obiettivo è evitare all'Italia una procedura d'infrazione che fa male al nostro Paese e rischia di far male anche all'Europa", ha detto precisando:"La"non compromette le riforme prgrammate".(Di martedì 4 dicembre 2018)