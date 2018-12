Conte vuol chiudere su manovra | tempi stretti per accordo con Ue

Conte vuole la procedura lunga : "Nel caso in cui l'Ecofin dovesse decidere di aderire alla raccomandazione della Commissione, chiederemo tempi di attuazione molto distesi. Questo tempo ci servirà per consentire alla manovra economica di produrre i suoi effetti sulla crescita e, grazie a questo, di ridurre il debito pubblico". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nell'informativa in Aula alla Camera sulla manovra.Le politiche economiche e le riforme che il ...

Bruxelles vuole più entrate per i produttori di Contenuti online : La riforma europea del copyright non cambierà YouTube ma cercherà di garantire maggiori introiti agli artisti che vi caricano il proprio materiale. A sottolinearlo è la stessa Commissione Europea sul ...

Libia : Conte - Italia vuole offrire contributo a stabilizzazione : Palermo, 12 nov. (AdnKronos) - "L'Italia ha promosso questa conferenza perché vuole offrire un contributo, nel quadro delle Nazioni Unite, al processo di stabilizzazione della Libia". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al suo arrivo a Villa Igea, a Palermo, per guidare il vertice sulla Libia.

Pierre Moscovici liquida Giuseppe Conte : 'Io parlo con Giovanni Tria - l'Italia non può fare quello che vuole' : E nell'occasione non ha mancato di toccare tutti i temi caldi dell'attualità politica. Conte ha affermato che 'nelle sedi appropriate ribadirò la nostra posizione' sulla manovra. Dunque, l'...

Lavorare sul web - Google cambia ancora le regole e vuole Contenuti di altissimo valore : Il lavoro si sta rapidamente trasformando in infolavoro. Tutte le categorie professionali oggi infatti usano le informazioni per comunicare e Lavorare. Ma Internet è una bestia che cambia pelle continuamente. Ciò che era valido ieri, può non valere domani. Qual è il trend per il 2019? Cosa bisogna assolutamente sapere per creare e gestire in modo sicuro un infolavoro? Nei miei corsi di ipnosi digitale insegno che Internet cattura l’attenzione ...

Giuseppe Conte - il retroscena : vuole far fuori Rocco Casalino - il commissario grillino a Palazzo Chigi : L'ultima polemica risale a qualche giorno fa, quando il ministro dell'Economia, Giovanni Tria ha reso pubbliche le minacce dell'ex gieffino ai funzionari di Via XX Settembre: 'Non desidero commentare ...

Real - dalla Spagna : 'Squadra con Lopetegui - Perez vuole Conte o Pochettino' : TORINO - Il Clasico di domenica quasi certamente deciderà il destino di Julen Lopetegui . Florentino Perez sembra ormai deciso a esonerare l'ex ct della Spagna ma lo spogliatoio è ancora dalla parte ...

INVASIONE DI CAMPO PER CRISTIANO RONALDO/ Video - bambino vuole autografo : CR7 lo acContenta in Udinese-Juve : Udinese-Juventus, INVASIONE di CAMPO per CRISTIANO RONALDO: bambino aggira la sicurezza alla Dacia Arena e chiede un autografo al suo idolo prima di commuoversi, Video. (Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 20:13:00 GMT)

Il Parlamento Europeo vuole una quota del 30% ai Contenuti europei nei servizi di streaming : Il Parlamento Europeo ha approvato una nuova direttiva che impone una quota del 30% di contenuti europei a tutti i servizi di streaming. L'articolo Il Parlamento Europeo vuole una quota del 30% ai contenuti europei nei servizi di streaming proviene da TuttoAndroid.

Contenuto Non Disponibile Su Facebook Cosa Vuol Dire? : Cosa significa “Contenuto non Disponibile su Facebook”? Cosa Vuol dire questo messaggio? Cerchiamo di scoprirlo e di fare chiarezza Facebook Contenuto non Disponibile Nuovo giorno, nuovo articolo dedicato agli utenti di YLU. Oggi in particolare torniamo a parlare di Facebook, il social network per eccellenza che sempre più spesso crea problemi ai propri iscritti. Che significa […]

Contenuto Non Disponibile Su Facebook Cosa Vuol Dire? : Cosa significa “Contenuto non Disponibile su Facebook”? Cosa Vuol dire questo messaggio? Cerchiamo di scoprirlo e di fare chiarezza Facebook Contenuto non Disponibile Nuovo giorno, nuovo articolo dedicato agli utenti di YLU. Oggi in particolare torniamo a parlare di Facebook, il social network per eccellenza che sempre più spesso crea problemi ai propri iscritti. Che significa […]

Premier Conte - la rabbia di Cacciari E' un sandwich? Ma l'Italia lo vuole : Perde fogli, copie vendute, sito internet e stipendi il settimanale L’Espresso, ma non la voglia di polemizzare con il Governo giallo-blu, linea che evidentemente paga sempre meno in termini di credibilità editoriale. L’ultimo colpo di sciabola è affidato all’ex Sindaco Segui su affaritaliani.it

Chi è il supermanager di Autostrade che Contesta il Mit e vuole ricostruire Ponte Morandi : Una scelta che perlomeno risulterebbe utile per calmare gli animi degli azionisti e rendere più semplice la gestione politica di una vicenda altamente delicata. Castellucci in queste settimane si è ...