Conte | siamo per accordo Ue Tria in commissione Bilancio per riferire della trattativa

Manovra - Conte 'Siamo per l accordo con l Ue. Lo spread scenderà' : Scenderà ancora fino a riportarsi sui livelli coerenti con i buoni fondamentali della nostra economia'. E mentre Salvini polemizza apertamente con Confindustria, tesse le lodi dell'understatement. '...

Manovra - Di Maio e Salvini : “Conte? Siamo nelle mani giuste. In Europa mediazione senza rinunce” : “L’Italia si sta rialzando e in tutti i tavoli, dall’Europa agli incontri con i maggiori partner internazionali, noi Siamo nelle mani giuste, quelle del presidente Conte”. Così Luigi Di Maio e Matteo Salvini in una nota congiunta alla vigilia delle giornate più calde per la legge di Bilancio. Secondo i due vicepremier, “il Presidente del Consiglio si sta dimostrando il garante ideale per la nostra interlocuzione con ...

Manovra - Conte : “Interlocuzioni in corso - passi avanti a ogni incontro. L’Ue non è altro da Italia - siamo sulla stessa barca” : “siamo sulla medesima barca, e bisogna approdare ad uno scoglio sicuro, anzi, ad una terraferma sicura”. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte, al termine del G20, ha così sottolineato come se la procedura d’infrazione non conviene all’Italia, non conviene neppure “all’Unione europea”. A margine del G20 Conte ha visto Jean-Claude Juncker e al centro della discussione naturalmente c’è stata la Manovra ...

Manovra - Conte a Boccia : condividiamo premura - siamo responsabili : Buenos Aires, 1 dic., askanews, - 'La premura espressa dal presidente di Confindustria Boccia è una premura che il governo ha condiviso tre/quattro mesi fa quando ci siamo messi attorno a un tavolo e ...

Conte : 'Siamo i custodi del pianeta - accordo di Parigi è stella polare' : ... in ossequio a questo, ha ribadito che in Italia dal 2025 non sarà più possibile produrre energia utilizzando il carbone, partendo dal presupposto che privilegiare l'economia circolare è una ...

Conte “rassicura” il G20 : «Abbassare il deficit? Siamo pronti a stupirvi» | : Il premier a Buenos Aires: priorità alle riforme, ma la manovra può variare. Il ministro Tria al lavoro con la Lega per alleggerire la spesa sulle pensioni

