Conte | Non lavoro a un deficit sotto il 2% | Eurogruppo | Italia prenda misure

Sfida sul deficit al 2% - la Ue : 'Non basta'. Conte : 'Sotto non andiamo' : Intanto un giudizio piuttosto drastico sull'economia italiana arriva da Goldman Sachs. Nel suo European Outlook, la banca d'affari prevede che 'l'Italia flirti con la recessione intorno all'inizio ...

Global Compact - Salvini : “Conte Non andrà a Marrakech”. E sulle europee : “Alleanza con Ppe? Non escludo nulla” : Conte “non andrà assolutamente a Marrakech. La nostra posizione è la più democratica: prima si deve esprimere il Parlamento e poi il Governo ne tirerà le conseguenze. Tutti quelli che hanno un percorso di protezione umanitaria andranno in esaurimento fino alla fine del loro percorso. D’ora in poi garantiremo piena assistenza ai rifugiati veri e taglieremo gli sprechi per chi rifugiato non è”. Lo ha detto il vicepremier Matteo ...

Manovra - la ricetta di Conte : "Non lavoro al deficit sotto il 2% - confido di evitare l'infrazione" : Ed ha ammonito: la "strategia" espansiva di bilancio che il governo italiano ha adottato" con la Manovra economica per il 2019 "non sembra funzionare ed è importante per l'economia italiana che ...

Sfida sul deficit al 2% - la Ue : «Non basta». Conte : «Sotto non andiamo» : BRUXELLES L'Eurogruppo sta con la Commissione e chiede all'Italia «di prendere le misure necessarie per rispettare il Patto di stabilità». Non solo: scommette...

Conte : non lavoro per deficit sotto 2% - eviteremo procedura infrazione : 'Il governo non sta lavorando a portare il deficit sotto il 2%'. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlando della manovra e della trattativa con la Ue che ha chiesto all'Italia di ...

Legge di bilancio - Conte : “Non sto lavorando a un deficit sotto il 2%” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nega l'ipotesi di un possibile calo del rapporto deficit pil sotto il 2%. "Non sto lavorando a questo obiettivo", ha dichiarato il premier. "Sulla manovra nel volgere di qualche giorno avremo un ulteriore passaggio con le istituzioni Ue e confido di pervenire ad una soluzione condivisa che ci possa evitare l'infrazione".Continua a Leggere

Manovra - Conte : "Non sto lavorando a un deficit sotto il 2%" | : Proseguono le trattative. Tria vede Dombrovskis, che avverte: "Non basta cambiare i toni, la palla è nel campo dell'Italia". Moscovici: dialogo continua, ma anche la preparazione della procedura d'...

Milinkovic-Savic rivela : «Ora non sono Contento. Mercato? Momenti difficili» : Sergej Milinkovic-Savic ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sua stagione, molto meno brillante rispetto a quella passata

Conte : "Non lavoro a un deficit sotto il 2%" | Eurogruppo : Italia prenda misure alle regole | Salvini : "Quota 100% resta - assolutamente" : "Non sto lavorando a un deficit sotto il 2%". Il presidente del Consiglio spiega le intenzioni del governo alle prese con le correzioni alla Manovra necessarie per evitare la procedura di infrazione. Il ministro Tria impegnato a Bruxelles: "Volontà di trovare una soluzione al più presto".

Manovra - Conte : non lavoro a deficit sotto il 2% - confido di evitare infrazione : Tra gli emendamenti c’è quello (bipartisan) che prevede lo stop allo scudo delle banche contro risparmiatori truffati. In arrivo anche l’aumento di 2 miliardi dei fondi per l’edilizia sanitaria. Mentre salta il vincolo sui fondi che le regioni possono utilizzare per curare i migranti: tali fondi, dunque, potranno essere usati anche per altri scopi...

Manovra - Conte : non lavoriamo per scendere sotto il 2% - eviteremo procedura infrazione : 'Il governo non sta lavorando a portare il deficit sotto il 2%'. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlando della Manovra e della trattativa con la Ue che ha chiesto all'Italia di ...

Manovra - Conte 'Non lavoro a deficit sotto il 2 . Nei prossimi giorni nuovo passaggio con l Ue' : È affidata al premier Giuseppe Conte la complessa trattativa con l'Unione europea sulla Manovra . E oggi il presidente del Consiglio ha risposto a una serie di domande sul negoziato. 'Non sto ...

Conte : non lavoro per deficit sotto 2% : 'Il governo non sta lavorando a portare il deficit sotto il 2%'. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlando della manovra e della trattativa con la Ue che ha chiesto all'Italia di ...

Conte : "Deficit sotto 2%? Non lavoro a questo obiettivo" : "Non sto lavorando a questo obiettivo, rispondo in questi termini". Così Giuseppe Conte , a margine di una conferenza stampa a Palazzo Chigi, risponde a chi gli chiede se ci sia la possibilità di ...