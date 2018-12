Conte | mio silenzio operoso e virtuoso

E vissero tutti evasori e Contenti - Di Maio : 'Mio padre ha chiesto scusa - chiudiamola qui' : Incredibile. Questa parola esprime tutto lo stupore causato dalla vicenda della famiglia Di Maio. Dopo l'inchiesta delle Iene, che aveva portato la luce sui pagamenti in nero effettuati dall'azienda di famiglia di cui Luigi Di Maio, attuale vicepremier, risulta socio al 50%, ogni giorno escono dettagli che lo mettono sempre più in difficoltà. Le colpe dei padri ricadono sui figli? Risulta evidente come non debba interessare l'opinione pubblica ...

Vertice Conte-De Magistris : 'Il mio governo aiuterà Napoli' : Un tour veloce dalla Calabria a Napoli. Ma all'ombra del Vesuvio il premier stravolge la sua agenda per di incontrare il sindaco de Magistris. Non un semplice saluto istituzionale ma un Vertice ...

La7 - fuori programma del meteorologo Sottocorona : «Sono Contento che il mio Presidente sia Mattarella - non Trump» : Tra incendi, uragani e fake news, L’Aria che Tira è ostile a Trump. Anche su La7. Paolo Sottocorona, il meteorologo del programma condotto da Myrta Merlino sulla rete terzopolista, stamane non si è sottratto dal commentare le polemiche sul cambiamento climatico sollevate dallo stesso Presidente Usa. Dopo aver dato le notizie sul tempo che farà, l’esperto si è lasciato andare ad una personale considerazione sul magnate statunitense. -- Su La7, ...

E ora Potere al Popolo se la prende con la Ferragni : "Non fa la chemio - svuota Contenuto nostre battaglie" : Dopo le polemiche per la festa di complenno nel supermercato di City Life , Chiara Ferragni è finita ancora nel tritacarne mediatico. Questa volta a 'spararle addosso' è Potere al Popolo. Il partito, ...

Copa Libertadores - il River Plate è la prima finalista : steso in rimonta il Gremio con un rigore Contestato : La formazione argentino vince in rimonta a Porto Alegre e conquista la finale della Copa Libertadores, dove affronterà la vincente tra Palmeiras e Boca Il River Plate è la prima finalista di Copa Libertadores. La squadra argentina vince 2-1 a Porto Alegre contro il Gremio ribaltando lo 0-1 subito all’andata a Buenos Aires. Decisivo al 95′ un rigore per i ‘millonarios’ concesso con l’ausilio del Var e ...

F1 - Raikkonen : 'In Ferrari ho fatto il mio tempo - sono Contento della mia futura destinazione' : Ho fatto il mio tempo con la Ferrari , vincendo gare e anche un campionato del mondo. Come pilota voglio nuove e diverse sfide ". L'approdo al team di Hinwil rappresenta un ritorno al passato per ...

GF Vip - Eleonora Giorgi : “Ad Amici pagano pochissimo mio figlio”. Ma Paolo Ciavarro ‘rimprovera’ la madre : “La reclusione dà le traveggole. Contento - orgoglioso e soddisfatto di quanto percepisco!” : Eleonora Giorgi e il figlio Paolo Ciavarro Cocco di mamma. A poche ore dalla visita a sorpresa del figlio Paolo Ciavarro nella casa di Grande Fratello Vip 2018, Eleonora Giorgi, con gli altri coinquilini, parla di lui sottolineando quanto si dia da fare. E rivela anche un dettaglio piuttosto sensibile per chi lavora in televisione: l’entità del cachet. L’attrice svela che ad Amici pagano pochissimo il figlio che per questo motivo ...

Bertè choc da Maurizio Costanzo : 'Mio padre? Un bastardo - sono Contenta sia morto' : 'Mio padre? Un bastardo, sono contenta sia morto'. Loredana Bertè, ospite della trasmissione L'intervista, con Maurizio Costanzo, è un fiume in piena. La cantante ha ripercorso le tappe della sua vita,...

LOREDANA BERTÈ/ "Mio padre era un bastardo. Mia madre? Quando è morta sono stata Contenta" (L'intervista) : LOREDANA BERTÈ è la protagonista del quarto appuntamento de “L’intervista" in onda oggi, giovedì 11 ottobre, in seconda serata su Canale 5. Il faccia a faccia con Maurizio Costanzo.(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 13:07:00 GMT)

Pallone d'Oro - finisce il monopolio Ronaldo-Messi? Mbappé-Griezmann-Modric si Contendono il premio : A meno di clamorose sorprese per la prima volta dopo 10 edizioni il premio non andrà al portoghese o all'argentino

Castillejo : 'Contento per il gol e la vittoria. Il mio ruolo non conta' : Samu Castillejo è stato uno dei giocatori in copertina nel 4-1 del Milan al Mapei Stadium e ai microfoni di Sky Sport ha espresso tutta la sua soddisfazione: 'Higuain era infortunato, anche Cutrone, ...