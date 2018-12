Conte dice no al deficit al 2% e la trattativa con l’Ue torna a complicarsi : Prosegue serrata la trattativa tra Italia e Ue sulla manovra. Ma da Bruxelles arriva l'altolà al governo: servono correzioni. L'Europa chiede un aggiustamento credibile, ovvero portare l'obiettivo di deficit per il 2019 sotto il 2% del Pil a fronte del 2,4% fissato dal governo nel quadro programmatico dei conti. Un'ipotesi, questa, su cui del resto non c'è accordo all'interno ...

Tumblr rimuoverà tutti i Contenuti pornografici e “per adulti” a partire dal 17 dicembre : Tumblr, la popolare piattaforma di “microblog” di proprietà di Yahoo, rimuoverà tutti i contenuti pornografici e “per adulti” a partire dal 17 dicembre. La decisione è stata annunciata oggi dalla società ed è la più concreta azione intrapresa per limitare

Manovra - trattativa Italia-Ue sul deficit. Conte : fiducioso in soluzione entro metà dicembre : Al G 20 l'Italia lavora per la Manovra con l'Europa. La delegazione italiana è rappresentata dal presidente del consiglio Giuseppe Conte e dal ministro dell’Economia Giovanni Tria. Sono giorni preziosi per il governo italiano per la Manovra. Moscovici: «Clima cambiato»...

Manovra - al G20 trattativa Italia-Ue. Moscovici : «Clima cambiato». Conte : fiducioso su soluzione entro metà dicembre : DAL NOSTRO INVIATO BUENOS AIRES - Al G 20 l'Italia lavora per la Manovra con l'Europa. La delegazione italiana è rappresentata dal presidente del consiglio Giuseppe Conte e dal ministro dell'Economia Giovanni Tria. Sono giorni preziosi per il governo italiano per la Manovra. Conte ieri ha detto che spera di riuscire a evitare la procedura di infrazione dell'Ue, che dovrebbe partire a ...

Conte : Cdm approva 'codice rosso' - corsia preferenziale contro violenza donne : Roma, 28 nov., askanews, - 'approvato in Consiglio dei ministri il disegno di legge Codice Rosso. Dal governo un segnale concreto contro la violenza sulle donne'. Lo scrive sui twitter il presidente ...

Presidente Conte - un “codice rosso” contro la violenza sulle donne c’è già dal 2013 : 25 Novembre. Il Presidente del Consiglio Conte annuncia che martedì in Cdm verrà approvato un "codice rosso" contro la violenza sulle donne, e cioè : "una corsia preferenziale alle denunce" per imporre "indagini più rapide" Lo aveva già annunciato qualche giorno fa il vice premier Salvini, come impegno condiviso anche con i ministri Bongiorno e Bonafede. «Il processo rapido, che intendiamo portare a casa ...

Conte : martedì in Cdm 'codice rosso' contro violenza donne : Roma, 25 nov., askanews, - 'D'accordo con i ministri Bonafede e Bongiorno martedì approveremo in Cdm il 'codice rosso' contro la violenza sulle donne'. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio ...

Conte : "Martedì approveremo il 'Codice rosso' contro la violenza sulle donne" : D'accordo con i ministri Bonafede e Bongiorno martedì approveremo in Cdm il 'Codice rosso' contro la violenza sulle donne. Offriremo una corsia preferenziale alle denunce, imporremo indagini più rapide. Lo Stato è dalla parte delle donne. Vinciamo insieme #lapartitaditutti". Lo scrive su twitter il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.La misura era stata annunciata nei giorni scorsi anche dal ministro della Giustizia ...

Conte dice che la manovra non cambierà - 'lo abbiamo promesso' - : Roma, 24 nov., askanews, - All'interno della manovra 'rimarrà tutto. Lo abbiamo promesso'. Lo ha ribadito il presidente del Consiglio Giuseppe Conte prima di partecipare a MED 2018 e apo che ore dall'...

Camera - giallo su gesto di Conte ai banchi del Pd. Fiano : “Si è rivolto a me?”. E lui : “Ma che sta dicendo?”. Bagarre in Aula : “Questo è un disegno di legge di iniziativa parlamentare. E non è lei, presidente Conte, a stabilire come e quando verrà discusso. Semmai, il presidente della Camera insieme ai capigruppo”. Accalorato intervento, in Aula, dopo l’impasse sul ddl Anticorruzione, da parte del deputato dem Emanuele Fiano. Che a un certo punto, dopo un gesto del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si interrompe: “Si è rivolto a ...

Anticorruzione - Conte : "Testo cambierà - ok a dicembre" : Si cerca una soluzione dopo che ieri il governo è andato sotto alla Camera su un emendamento alla legge Anticorruzione votato a scrutinio segreto che depotenzia il reato di peculato . La proposta di ...

Conte dopo le tensioni di Salvini e Di Maio - dice basta ai roghi tossici : Conte lancia il piano rifiuti, dopo la tensione fra i due leader Lega e Cinque Stelle Tensione ancora alle stelle tra Di Maio e Salvini sul tema rifiuti e termovalorizzatori alla vigilia del vertice di Governo che domani pomeriggio in Prefettura a Caserta affronterà, con un protocollo d’intesa firmato dal premier e da ben sette ministri (Ambiente, Giustizia, Difesa, Sud, Salute, oltre a Sviluppo economico e Interni guidati dai ...

Conte dice che a Palermo sono state poste le premesse per la stabilizzazione della Libia : Roma, 13 nov., askanews, - 'La nutrita e qualificata presenza libica rappresenta un segnale incoraggiante, un invito a continuare il cammino e un forte messaggio di speranza. Portiamo con noi un ...

Conte dice 'nì' ai fondi Ue sul dissesto idrogeologico : 'Il governo non ha mai detto no al prestito della Bei, l'interlocuzione è in corso'. Così, dopo la smentita della Bei e quella dello stesso ministero dell'Ambiente, anche il presidente del Consiglio, ...