Veneto : Unpli premia Concorso idee per valorizzare figura San Martino - 2 - : ... diventano i moduli di base di molteplici prodotti e attività: audioracconti vocali, videoracconti illustrati, mappe cartacee del territorio, laboratori nelle scuole, spettacoli dal vivo, coprendo i ...

Concorso di idee per valorizzare San Martino - i vincitori : Belluno, 4 nov. (AdnKronos) - Realtà aumentata nei luoghi di San Martino con artisti dei paesi coinvolti. Racconti interattivi multimediali che coinvolgono la comunità locale. Queste le iniziative vincitrici del Concorso di idee realizzato dall’Unpli Veneto (Unione delle Pro Loco del Veneto) nell’am

Concorso di idee per valorizzare San Martino - i vincitori : ... diventano i moduli di base di molteplici prodotti e attività: audioracconti vocali, videoracconti illustrati, mappe cartacee del territorio, laboratori nelle scuole, spettacoli dal vivo, coprendo i ...

Veneto : Unpli premia Concorso idee per valorizzare figura San Martino (3) : (AdnKronos) - Inoltre, la commissione ha comunque stabilito che sarà varata anche la “Rete di San Martino ”, un vero e proprio board strategico Veneto che riunisce enti e associazioni interessate alla figura del Santo, volta soprattutto alla realizzazione del progetto turistico-culturale “Via di San

Veneto : Unpli premia Concorso idee per valorizzare figura San Martino (2) : (AdnKronos) - L’idea progettuale, presentata da Fondazione Radio Magica Onlus, mutua un format di successo “#smARTradio: l’arte di divulgare nell’era dei social”, e lo declina su San Martino , attraverso lo strumento potente della narrazione o storytelling. Cuore del progetto, infatti, è la realizzaz

Veneto : Unpli premia Concorso idee per valorizzare figura San Martino : Belluno, 4 nov. (AdnKronos) - Realtà aumentata nei luoghi di San Martino con artisti dei paesi coinvolti. Racconti interattivi multimediali che coinvolgono la comunità locale. Queste le iniziative vincitrici del concorso di idee realizzato dall’ Unpli Veneto (Unione delle Pro Loco del Veneto ) nell’am

Macerata. Selezionati i vincitori del Concorso di idee per il centro storico : Ultimo step per il concorso di idee per la riqualificazione e valorizzazione del centro storico, lanciato nei mesi scorsi dal