' Con un tweet il ministro Salvini ha quasi rovinato un' azione antimafia' ' Procuratore | è

Il procuratore Spataro Contro i tweet di SalviniIl ministro sbotta : "Faccia il pensionato" : Al centro del contendere un tweet di Salvini su un'operazione di polizia. l procuratore capo di Torino, Spataro: "Ci si augura che per il futuro il ministro eviti comunicazioni simili, potrebbe compromettere le indagini". Ma il leghista attacca il magistrato: "Ho ringraziato le forze dell'ordine dopo essere stato informato dal capo della polizia"

Armando Spataro Contro Matteo Salvini : "Il suo tweet sul fermo di 15 nigeriani compromette l'operazione" : Il tweet con cui Matteo Salvini ha annunciato che a Torino la polizia ha fermato "15 mafiosi nigeriani" ha fatto sorgere "rischi di danni al buon esito dell'operazione che è tutt'ora in corso". A scriverlo è Armando Spataro, procuratore capo a Torino, in un comunicato stampa.Il giudice aggiunge: "Ci si augura che per il futuro il ministro dell'Interno eviti comunicazioni simili" o quantomeno "voglia informarsi sulla tempistica al ...

Torino - procuratore capo Spataro Contro Matteo Salvini : “Con il tweet messa a rischio l’operazione sulla mafia nigeriana” : Informazioni errate durante un’operazione che era ancora in corso rischiando di metterla a rischio. Dalla procura di Torino parte un attacco diretto contro il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che questa mattina ha twittato i suoi complimenti alle forze dell’ordine per due operazioni di mafia: una a Palermo contro la nuova Cupola, l’altra a Torino contro la mafia nigeriana. Peccato che quella in Piemonte fosse ancora ...

