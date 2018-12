' Con mio fratello andò così E finanzio missioni in Africa'

In Francia comincia a scarseggiare la benzinaBlocchi al Confine spagnolo : camion in coda | Macron annulla la visita di stato in Serbia : Aumentano i disagi in Francia per la protesta dei gilet gialli. I blocchi, per la terza settimana di fila, di vari depositi di carburante, dalla Normandia al Mediterraneo, hanno causato le prime carenze di benzina. Anche molte scuole occupate per solidarietà. E al confine con la Spagna è caos.

Incidente sulla Vittoria Gela - sContro auto camion : 3 feriti : Incidente stradale oggi sulla SS 115, la Vittoria Gela. A scontrarsi sono stati un camion e due auto. Tre i feriti. Sul posto i carabinieri

Caso Di Maio - il padre Antonio chiede scusa Con un video su Facebook : «Mio figlio Luigi all'oscuro di tutto» : 'Chiedo scusa per gli errori che ho commesso, chiedo scusa alla mia famiglia per i dispiaceri che hanno provato, e chiedo scusa anche agli operai che hanno lavorato senza contratto per la mia azienda ...

Domenica live - la malattia che Pamela Prati ha sConfitto : 'Dopo 30 anni l'ho fatto Con il mio compagno' : Pamela Prati è stata ospite di Domenica live da Barbara D'Urso dove ha potuto raccontare gioie e dolori della sua famiglia. A 60 anni la showgirl ha finalmente trovato 'l'amore della sua vita', un ...

Anticipazioni New Amsterdam seConda puntata : inizia la chemio per la moglie del dottore : Debutta su Canale 5 la nuova serie tv dal titolo New Amsterdam che da stasera prenderà ufficialmente il posto de L'Isola di Pietro la serie tv di grande successo che ha visto protagonista Gianni Morandi. Questo nuovo medical drama, punta a bissare il successo che quest'estate ha ottenuto su Raiuno la serie televisiva The Good Doctor, vera rivelazione degli ultimi anni. La trama della seconda puntata in onda domenica prossima 9 dicembre rivela ...

Isabella Rossellini/ "Con mio nipote Ronin un amore diverso - mentre mia figlia Elettra..." - Domenica In - - IlSussidiario.net : Isabella Rossellini sarà ospite di Mara Venier per ripercorrere la sua straordinaria carriera e per parlare della sua scelta di vita , Domenica In,

EFA 2018 - Al regista Costa-Gavras il Premio d'Onore del Presidente e del Consiglio direttivo della European Film Academy : Costa-Gavras ha inoltre curato la regia di diverse Opere e spettacoli musicali ed è stato Presidente della Société des réalisateurs de Films , 1971-1973, . E' attualmente Presidente de La ...

Tina Cipollari sorprende tutti : 'Sposerò il mio compagno - anche se il mio ex è Contrario' : Nelle scorse ore Tina Cipollari ha stupito tutti annunciando a sorpresa dalle pagine di un noto settimanale di avere l'intenzione di sposare al più presto il suo nuovo compagno, Vincenzo. L'opinionista storica dei troni di Uomini e Donne infatti ha dichiarato di stare talmente bene con il fiorentino da pensare seriamente di potersi risposare con lui al più presto. La coppia infatti sta insieme ormai da diversi mesi e sembra essere più affiatata ...

La scritta Contro Scirea e le vittime dell'Heysel fuori l'Artemio Franchi : Sul muro di una centralina della luce fuori dallo stadio Artemio Franchi di Firenze sono apparse due scritte offensive nei confronti della squadra bianconera, eterna, e odiata, rivale dei viola con ...

Lettera in paradiso al padre morto - il postino : “Consegnata Con successo - farò del mio meglio per le altre” : “Signor postino, puoi consegnare questa Lettera in paradiso per il compleanno del mio papà? Grazie”. Jase Hyndman è un bimbo scozzese di 7 anni di West Lothian e il suo papà non c’è più dal 2014. Con la grafia sottile e incerta ha scritto questo messaggio convinto che le sue parole potessero arrivare tanto lontano. L’ufficio delle Poste britanniche, la Royal Mail, ha fatto in modo di portare a termine la complicatissima ...

Crozza-Toninelli e l’idea geniale del nasCondino : “Mia moglie mi ha detto : ‘Conta fino a 3mila - così mi nasCondo col mio amico’” : Torna Crozza-Toninelli, nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, il ministro dei Trasporti continua a portare per l’Italia il suo entusiasmo e ha farne propaganda anche via social. Instancabile propone l’idea di futuro dei 5 stelle “Le merci non dovranno più viaggiare. Tutto dovrà essere a km zero, io a casa faccio le uova, lei a casa produce le Audi, poi ci troviamo a metà strada, ...