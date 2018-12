Commissione, ok fondi studenti disabili

: Battaglia vinta in Commissione Bilancio! M5S ritira l’emendamento che avrebbe tagliato i fondi all’editoria e costr… - Ettore_Rosato : Battaglia vinta in Commissione Bilancio! M5S ritira l’emendamento che avrebbe tagliato i fondi all’editoria e costr… - DalilaNesci : Ho proposto una Risoluzione in Commissione Affari Sociali,con l’obiettivo di cambiare il modo in cui vengono assegn… - elio_vito : La #sicurezza si garantisce con più Forze di Polizia e con Forze dell’ordine meglio equipaggiate e retribuite, grav… -

Via libera dellaBilancio della Camera allo stanziamento di 500mila euro l'anno per consentire anche alle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) di dare attuazione "ai servizi e alle iniziative" in favore dicontà. Laha approvato anche un emendamento di FdI per destinare 100mila euro l'anno per ciascun anno nel triennio 2019-2021 al Museo della civiltà istriano-fiumano-dalmata e all' Archivio museo storico di Fiume.(Di martedì 4 dicembre 2018)