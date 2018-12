Colpo alla nuova Cupola di Cosa Nostra Arrestato l' erede di Riina Settimino Mineo

Mafia : Colpo alla Cupola di Palermo - fermato il presunto erede di Totò Riina : Maxi-blitz dei carabinieri contro la nuova Cupola di Cosa nostra: all'alba è scattata un'operazione che ha portato al fermo di 46 fra boss e gregari, tra cui il nuovo capo della commissione ...

Palermo - Colpo alla nuova Cupola di Cosa nostra. Arrestato l’erede di Riina - è il boss Settimo Mineo : Blitz dei carabinieri, fermata la riorganizzazione delle cosche: 49 arresti. L’ultimo padrino è un gioielliere, quando fu Arrestato da Falcone, nel 1984, disse: “Cado dalle nuvole”

Le notizie del giorno – Colpo alla mafia foggiana - nel mirino anche la squadra di calcio del Foggia : Le notizie del giorno – Ultime ore caldissime che riguardano il calcio Foggia, si confermano gli ultimi mesi difficilissimi per il club che al momento è impegnato nel campionato di Serie B. In totale sono 30 le persone arrestate da polizia e carabinieri nel blitz antimafia in Puglia contro la “Società Foggiana”, l’accusa è quella di associazione di stampo mafioso, estorsione, detenzione e porto abusivo di armi da fuoco e tentato ...

Colpo alla mafia foggiana - pressioni anche sul Foggia calcio : il club e l’allenatore De Zerbi minacciati [LA RICOSTRUZIONE] : Ultime ore caldissime che riguardano il calcio Foggia, si confermano gli ultimi mesi difficilissimi per il club che al momento è impegnato nel campionato di Serie B. In totale sono 30 le persone arrestate da polizia e carabinieri nel blitz antimafia in Puglia contro la “Società Foggiana”, l’accusa è quella di associazione di stampo mafioso, estorsione, detenzione e porto abusivo di armi da fuoco e tentato omicidio. ...

