Coldiretti | stop a invasione riso asiatico Ue cambia rotta

Dazi - Coldiretti : “Stop all’invasione del riso asiatico - l’UE cambia rotta” : L’Unione Europea cambia rotta e mette finalmente i Dazi per fermare l’invasione di riso asiatico dalla Cambogia e dalla Birmania (ex Myanmar) che per anni ha fatto concorrenza sleale ai produttori italiani nonostante l’accusa di violazione dei diritti umani ed addirittura di “genocidio intenzionale” peri i crimini commessi contro la minoranza musulmana dei Rohingya. E’ quanto afferma Ettore Prandini il presidente della Coldiretti nell’incontra ...

Smog - Coldiretti : stop auto perché solo 31 mq di verde a testa : Roma, 4 dic., askanews, - A favorire lo Smog nelle città è l'effetto combinato dei cambiamenti climatici, del traffico e della ridotta disponibilità di spazi verdi che concorrono a combattere le ...

Dazi - Coldiretti : “Agricoltori in piazza - stop all’invasione del riso asiatico” : “Fermare immediatamente le agevolazioni concesse alle esportazioni di riso in Europa dalla Cambogia e dalla Birmania (ex Myanmar) per le violazioni dei diritti umani e, addirittura, l’accusa di ‘genocidio intenzionale’ peri i crimini commessi contro la minoranza musulmana dei Rohingya”. A chiederlo sono gli agricoltori della Coldiretti che hanno organizzato un blitz nel cuore della risicoltura italiana, a Vercelli, ...

Alimenti - Coldiretti : plauso per lo stop UE al riso da Cambogia e Birmania : “Finalmente la Commissione Europea ha proposto di ripristinare per tre anni i dazi nei confronti delle importazioni di riso proveniente dalla Cambogia e dalla Birmania dove è stato raccolto anche sui campi della minoranza Rohingya costretta a fuggire a causa della violenta repressione“: è quanto afferma la Coldiretti nell’esprimere soddisfazione per il documento pubblicato dalla Commissione europea per la prevista valutazione di ...

UE - Coldiretti : “Dal Parlamento stop al bullismo sugli agricoltori” : stop al “bullismo” dei poteri forti dell’industria e della distribuzione con il via libera del Parlamento Europeo all’avvio di negoziati con il Consiglio dei ministri e la Commissione Ue, per sopprimere le pratiche commerciali sleali dalla catena alimentare. E’ quanto afferma il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo che in una lettera inviata ai rappresentanti italiani al Parlamento Europeo aveva chiesto di esprimersi per concedere ...

Coldiretti : stop ai cibi anonimi - nasce il fronte europeo : A rischio “fake” nel carrello della spesa un prodotto alimentare su quattro che non riporta obbligatoriamente l’origine in etichetta, dai salumi alle marmellate, dai ragù ai sottoli, dal succo di frutta al pane fino al latte in polvere per bambini. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti presentata in occasione del Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione di Cernobbio dove è stata presentata con il Commissario europeo ...

Made in Italy - Coldiretti : stop al cibo falso - come tutelarsi dalle contraffazioni : “Mangiare è un atto agricolo. Scegliendo ciò che si mangia si definisce anche quale tipo di agricoltura sviluppare sul territorio. Scelte errate mettono a rischio la salute pubblica e l’economia di interi territori. Questo incontro vuole far luce su quali strategie adottare per salvaguardare la nostra agricoltura ed il patrimonio agroalimentare italiano”. Con queste parole Lorenzo Bazzana, responsabile dell’Area economica della Confederazione ...