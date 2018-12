Coldiretti | le mani della “Cupola” nel piatto degli italiani | affari per 21 | 8 miliardi

Maltempo - Coldiretti : domani a Milano la giornata salva clima per la spesa degli italiani : Al via la giornata salva clima per la spesa degli italiani con l’apertura del nuovo farmers’ market coperto a Milano dove sarà possibile comperare direttamente dagli agricoltori prodotti a km zero che riducono i trasporti, diminuiscono l’inquinamento e aiutano a combattere l’effetto serra e i cambiamenti climatici che gravi danni stanno provocando al Paese. L’appuntamento è per domani venerdì 9 novembre alle ore 9.30 in via Friuli 10 a Milano ...