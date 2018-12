Codroipo | scatta la raccolta di bambolotti di tutti i colori | “Nessuna paura del diverso”

fanpage

(Di martedì 4 dicembre 2018) “No aidi colore al nido di”. E’ proprio così? “Non esiste un divieto esplicito – ha spiegato a Fanpage.it Gabriele Giavedoni, consigliere del Pd nel comune friulano – ma la maggioranza di centrodestra ha dimostrato di essere terrorizzata dalla possibilità che i piccoli possano avere giochi, bambole o strumenti musicali che tengano conto delle loro culture di provenienza”. Per stemperare la polemica è prevista unadidida donare all'asilo. “Se il sindaco vuole dimostrarci che in realtà il suo intento non era razzista – afferma Giavedoni – accolga questo regalo”.