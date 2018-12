Clima | Aie | “La CO2 nei Paesi sviluppati cresce dopo 5 anni in calo”

meteoweb.eu

(Di martedì 4 dicembre 2018) Dato negativo per ilquest’anno: ichiuderanno il 2018 con emissioni di anidride carbonica (CO2) in aumento, un dato in controtendenza rispetto al calo registrato negli ultimi cinque. A dirlo è l’Agenzia internazionale dell’energia (Aie) in occasione della conferenza Onu sulin corso in Polonia. Le emissioni di CO2 generate dal settore energetico in Europa, Stati Uniti e neicon economie avanzate dell’Asia e del Pacifico sono cresciute.A causare l’incremento e’ il maggiore uso di petrolio e gas, che ha piu’ che compensato il calo del consumo di carbone. Come risultato, l’Aie prevede che la CO2 in questiaumentera’ dello 0,5% nel 2018. Sebbene l’incremento delle emissioni sia inferiore al +2,4% messo a segno dalla crescita economica, secondo l’Agenzia e’ ...