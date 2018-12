Città del Messico | la più grande città di lingua spagnola al mondo vista dallo spazio

Ecco come appare il caos di Città del Messico visto dall’orbita terrestre : La sonda Sentinel-1 dell’Agenzia spaziale europea ci regala una spettacolare veduta dall’alto di Città del Messico, la densissima capitale degli Stati Uniti Messicani, com’è chiamato ufficialmente il Messico. Nel panorama, ben descritto in questo video, Eccola in alto (a destra), circondata da un’area urbana abitata da almeno 21 milioni di persone. L’immagine, in realtà, è la sovrapposizione di tre scatti, ottenuti ...

Benevento-Cittadella oggi - Coppa Italia calcio 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi martedì 4 dicembre (ore 15.00) si giocherà Benevento-Cittadella, match valido per il quarto turno della Coppa Italia 2019 di calcio. Le due squadre si affronteranno allo Stadio Ciro Vigorito in un incontro da dentro o fuori: chi vince passa il turno e accede agli ottavi di finale dove affronterà l’Inter. Le due squadre, entrambe militanti in Serie B, vogliono regalarsi la sfida da sogno a San Siro e cercheranno davvero di dare il ...

Benevento-Cittadella : dove vedere la diretta tv di Coppa Italia - in palio l'Inter : Benevento-Cittadella Coppa Italia in tv Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND Torna la Coppa Italia con il quarto turno a gara secca ...

Buffon a Tiki Taka accende il mercato del Napoli : “Cavani non è insensibile alla Città…” : E’ in corso una punta scoppiettante di Tiki Taka, si sta analizzando la 14^ giornata del campionato di Serie A, un turno che ha dato importanti indicazioni in vista del proseguo della stagione. Nel posticipo del lunedì in campo Atalanta e Napoli, successo per la squadra di Ancelotti, per gli ospiti in gol Fabian Ruiz e Milik nel finale, per i padroni di casa non basta la rete di Duvan Zapata. In collegamento da Parigi anche ...

Coppa Italia - Benevento-Cittadella : le quote lanciano i giallorossi per l'Inter : Per la cronaca, le ultime tre sfide sono terminate sempre con il risultato di 1-0, per l'una o per l'altra: un finale che pagherebbe 7 volte la posta a favore del Benevento e 9 per il Cittadella.

Manovra - le misure rinviate : dal reddito di cittadinanza a quota 100 e al taglio delle pensioni d’oro : Nel pacchetto degli emendamenti, ovvero tra le proposte di modifica presentate da governo e relatori in Commissione bilancio della Camera, dove il provvedimento è allo stato attuale in discussione, non “sono pervenute” le misure che costituiscono il nocciolo duro della Manovra: reddito di cittadinanza e superamento della legge Fornero in materia pensionistica, sulla base del meccanismo di “quota 100”...

Essere turista della propria Città in cinque mosse : le cose da fare per divertirsi senza viaggiare : Per rilassarsi e divertirsi non bisogna necessariamente fare le valigie e partire alla volta di mete lontane. È possibile anche farlo a casa propria, risparmiando tempo e soldi: ecco cinque idee per Essere turista nella città in cui si vive, scoprendo angoli nascosti, apprezzandone le bellezze e facendo esperienze indimenticabili.Continua a leggere

POTERE AL POPOLO TRENTO * FESTIVAL DELLA FAMIGLIA : ' LA PRESENZA DEL MINISTRO FONTANA È INCOMPATIBILE CON LA NOSTRA Città ' - : Comunque aperto al mondo', rendono incompatibili la sua PRESENZA nella NOSTRA CITTÀ. È per tali ragioni che noi di POTERE al POPOLO parteciperemo e invitiamo a partecipare al presidio organizzato dal ...

