Cio | Samsung sponsor fino a Giochi 2028

Per Natale Samsung Galaxy S9 o Huawei P20 : prezzi al rilanCio di Wind e Tre : Il miglior modo per ammortizzare il prezzo Samsung Galaxy S9 e Huawei P20 potrebbe essere quello di puntare sulle offerte di Wind e Tre, che prevedono possibilità di acquisto con rate di piccola taglia (un po' come vi abbiamo raccontato ieri nel caso di Huawei P20 Lite). Partiamo dal top di gamma sudcoreano, per cui Wind, fino al 17 dicembre per i clienti da almeno 1 anno, propone il pagamento di 6.99 euro al mese per 30 mesi, ed una spesa ...

Impareggiabile il Cyber Monday Mediaworld : prezzacCio Samsung Galaxy S9 - S8 Plus - iPhone 8 e non solo il 26 novembre : Ci ha sorpreso il Cyber Monday Mediaworld con offerte e promozioni (oggi 26 novembre) anche più interessanti di quelle del Black Friday per intenderci. Parliamo di veri e propri prezzacci (come promesso anche ieri), soprattutto per i top di gamma: in particolare trovano posto tra i device più appetibili i Samsung Galaxy S9 e Galaxy S8 Plus, passando per iPhone 8 e iPhone X, fino ad arrivare pure a smartphone di fascia media pure proposti a costi ...

TIM e Samsung hanno firmato un importante accordo di collaborazione strategica per l'adozione, nel più breve tempo possibile, della rete 5G in Italia e lo sviluppo di dispositivi compatibili.

Samsung ha ufficializzato la data di presentazione del prossimo SoC Exynos. Inoltre, durante la DSC 2018 ci sono state novità per il Galaxy GameDev.

A tutta AI il processore del Samsung Galaxy S10 : annunCio Exynos il 14 novembre : Per quanto il Samsung Galaxy S10 vedrà la luce soltanto ad inizio 2019, ecco che il "motore" al suo interno sarà già lanciato e presentato tra meno di una settimana. Samsung Mobile ha annunciato proprio oggi 9 novembre un suo nuovo keynote con protagonista, senza alcun dubbio, proprio il futuro chip Exynos. Come visibile nel tweet al termine dell'articolo, ecco che l'account ufficiale Samsung Exynos appunto ha lanciato il cinguettio con i ...

Xiaomi Mi A2 Lite riceve le patch di sicurezza Android di novembre 2018, invece Honor 9 Lite, Samsung Galaxy A8 (2018) e Tab S4 quelle di ottobre

Samsung Galaxy J4 Core sarà con ogni probabilità il secondo smartphone Android Go del produttore leader del settore mobile e pare ormai prossimo al lancio.

Ad ore il via alla beta Android 9 Pie per i Samsung Galaxy? AnnunCio in app il 7 novembre : Siamo al cospetto del giorno della svolta per la beta Android 9 Pie a bordo dei Samsung Galaxy? Ci sono davvero pochi dubbi sull'importanza dell'appuntamento di oggi 7 novembre con la Samsung Developer Conference di scena fra qualche ora (alle 19 ore italiane). Un indizio inconfutabile presente nell'app ufficiale del keynote la dice lunga sull'imminente lancio proprio del nuovo aggiornamento in fase sperimentale. Come visibile in chiusura ...

ColpacCio Samsung Galaxy S7 Edge 3 Italia : aggiornamento XXS3ERJ4 di ottobre : Mette il turbo il Samsung Galaxy S7 Edge brand 3 Italia, che ha cominciato a ricevere via OTA l'aggiornamento con la patch di ottobre 2018, contraddistinto dalla serie firmware G935FXXS3ERJ4. Il pacchetto si caratterizza anche per i seguenti parametri: CSC G935FHUI3ERI1 e CHANGELIST 13895453. La date build è molto recente, e viene fatta risalire al giorno 5 del mese. La descrizione dei dettagli relativi all'aggiornamento in questione non ...

Aggiornamenti in fase di rilascio per ASUS ZenFone 5, Samsung Galaxy A8 (2018), Samsung Galaxy J7 Prime, Samsung Galaxy J6, Samsung Galaxy Tab S3, ASUS ZenFone Max Pro (M1), Huawei MediaPad M5 10.8, Huawei Mate 20 Pro, Samsung Galaxy J2 Core e Huawei P10 e P9 Lite.

Aggiornamenti in fase di rilascio per ASUS ZenFone 5, Samsung Galaxy A8 (2018) e Huawei P10 e P9 Lite. Allora siete pronti a scoprire le novità?

Mossa uffiCiosa per il Samsung Galaxy S10 : pronti per il lettore delle impronte sotto al display? : Mancano ancora un po' di mesi alla presentazione ufficiale del nuovo Samsung Galaxy S10, eppure non trascorre un solo giorno senza che emergano nuove informazioni per quanto riguarda le probabili caratteristiche distintive che potrebbero fare la differenza con il nuovo top di gamma Android del 2019. Il mercato degli smartphone si è evoluto tanto in questi mesi, come abbiamo notato pochi giorni fa con i vari Huawei Mate 20, ragion per cui anche ...

Oggi arrivano Importanti aggiornamenti in rilascio per ZTE Axon 7, Samsung Galaxy A8 (2018), Lenovo Moto G5, ASUS ZenFone Max Pro, Samsung Galaxy S5 Neo, J7 (2016), J7 Prime e Galaxy Watch

Smartphone pieghevole Samsung : il lanCio sarà globale : Da molto tempo ormai si parla di questo tipo di dispositivi che sarebbero destinati a rivoluzionare il mercato degli Smartphone. Dopo tutti i prototipi di schermi flessibili che sono stati presentati dai produttori in giro leggi di più...