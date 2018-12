Cina | spionaggio popolare contro le star depravate | 300 sentinelle per chilometro

ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 dicembre 2018) Lo scorso 26 novembre, il cantante rock Chen Yufan è stato arrestato per possesso di droga mentre si trovava con la sua ragazza a Pechino. Secondo la ricostruzione fornita dall’account WeChat della polizia distrettuale di Shijingshan, il fermo sarebbe avvenuto in un’abitazione privata dopo una segnalazione della “comunità di quartiere”: una misteriosa organizzazione nota con il nome di Shijingshan Lao Jiefang (“I vecchi vicini di Shijingshan”). Una delle tante spuntate in giro per la capitale create per sostenere le forze dell’ordine nella lotta al crimine. Si tratta di volontari – per lo più anziani o venditori ambulanti facilmente identificabili per via di una fascia rossa al braccio – incaricati di mantenere la sicurezza presso la comunità locale e segnalare le facce sospette. Il sistema si ispira alle varie strategie di vigilanza, dai ...