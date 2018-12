Chiara Biasi sexy ai Caraibi | la fashion blogger è uno schianto in vacanza GALLERY

sportfair

: RT @GiuliFatto: Chiara Biasi che sputa le gomme da masticare in testa al suo amico. PSICANALIZZATELA - BotGomme : RT @GiuliFatto: Chiara Biasi che sputa le gomme da masticare in testa al suo amico. PSICANALIZZATELA - GiuliFatto : Chiara Biasi che sputa le gomme da masticare in testa al suo amico. PSICANALIZZATELA - luca_biasi : @Trenchap @SedInvicta San Zeno era nero, la@madonna di San Luca a bo non è chiara, melchiorre era nero -

(Di martedì 4 dicembre 2018)sfoggia il suo fisico invidiabile ai, la bellissimaè volata in una meta vacanziera estiva insieme ad un suo caro amicosi è concessa una pausa dall’inverno freddo di Milano. Ai, più precisamente alle Isole Turks e Caicos, lainsieme all’amico Cesare Morisco si sta godendo lo splendido mare e le spiagge dorate del luogo in cui è atterrata in questi giorni per questapre-natalizia. Tra le foto delle ferie dell’influencer spiccano quelle in cuimostra il suo fisico mozzafiato e dalle forme perfette. Scorri lapiù su per vedere tutti gli scatti.Fai clic qui per vedere lo slideshow.L'articoloai, laè unoinSPORTFAIR.