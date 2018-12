Chi sono e cosa vogliono i gilet gialli

A Palermo 46 persone sono state sottoposte a fermo nell’ambito di un’inChiesta antimafia : La Direzione distrettuale antimafia ha disposto il fermo di 46 persone nell’ambito di una indagine a Palermo sulla presunta ricostituzione della cosiddetta “Cupola”, la riunione dei principali esponenti mafiosi di “Cosa nostra”. Il comando provinciale ha eseguito il fermo con

Eleonora Mosco : 'Sono preti come Don Luca Favarin che svuotano le Chiese. Io il presepe lo faccio eccome' : Approfondimenti La provocazione di Don Luca Favarin: 'Quest'anno meglio non fare il presepe' 3 dicembre 2018 Le parole di Don Luca Favarin, il suo polemico invito a non fare il presepe se poi si ...

SbarChi al minimo - l'emergenza ora sono i morti in mare : Nel 2018 in Italia sono arrivati via mare appena 23mila migranti, ma il Mediterraneo resta un cimitero

Cyber attacChi - Eisenberg : Possono causare enormi danni : Roma, 3 dic., askanews, - I Cyber attacchi stanno aumentando'. Lo ha detto l'ambasciatore americano in Italia Lewis Eisenberg, intervenuto a Roma durante l'apertura del primo incontro del Dialogo ...

Creative - indipendenti - ambiziose : ecco Chi sono le Millennials secondo Kiko : «I Millennials sono una generazione diversa da tutte le altre composta da persone che sono cresciute nel Web2.0 e che oggi traspongono nel mondo cosiddetto reale tutti i valori e le dinamiche ...

Clima - Greenpeace : i leader in Polonia “sono Chiamati a decidere il futuro del pianeta” : “I leader riuniti in Polonia sono a chiamati a decidere sul futuro del Pianeta. Gli impatti dei cambiamenti Climatici sono ormai sotto gli occhi di tutti, anche se troppo spesso vengono catalogati come maltempo. L’aumento di frequenza e intensità di alluvioni, siccità, trombe d’aria, ondate di calore e tutti i fenomeni meteorologici estremi, di cui leggiamo ormai sempre più spesso anche in Italia, è la diretta conseguenza dei ...

Dazi : accordo tra Cina e Usa - ma i contorni non sono Chiarissimi - - : Finanza & Dintorni Xi Jinping e Trump si sono parlati al G20 e hanno raggiunto un accordo di massima. Ma non è tutto oro quello che luccica. Dell'accordo circolano almeno tre versioni diverse. Ne ...

Dl sicurezza : De Raho - beni possono tornare ai boss? E' un risChio : Palermo, 3 dic. (AdnKronos) - "Vendere i beni confiscati ai privati espone il sistema al rischio di recupero da parte delle stesse mafie. E' un aspetto che anche noi magistrati abbiamo evidenziato da tempo. Lo abbiamo sempre detto". E' l'allarme lanciato dal Procuratore nazionale antimafia Federico

Nanni Moretti a Che tempo che fa : “Ius soli errore vergognoso del Pd. Mi incazzo perché sono uno dei poChi elettori rimasti” : Nanni Moretti, ospite ieri sera a Che tempo che fa su Rai 1, alla domanda di Fabio Fazio a chi farebbe oggi la sua storica battuta “di’ qualcosa di sinistra” ha risposto: “Il Pd ha fatto un errore vergognoso: non dare la cittadinanza ai bambini nati in Italia, il cosiddetto ius soli. Mi incazzo perché sono uno dei pochi elettori rimasti”. Video Rai L'articolo Nanni Moretti a Che tempo che fa: “Ius soli errore vergognoso del Pd. ...

Caso Di Maio - le Iene non mollano e incalzano il ministro : «Ci sono due cose da Chiarire» : Filippo Roma torna sul Caso Di Maio . La Iena, che nell'ultima settimana ha ricevuto minacce di morte per l'inchiesta aperta sul vice premier, è tornato a parlare del Caso, visto che sono emersi altri ...

Roma-Inter - le precisazioni di Spalletti sugli screzi con Totti : “ci sono due cose da Chiarire” : Roma-Inter, Luciano Spalletti ci ha tenuto a chiarire alcuni aspetti del suo rapporto con Francesco Totti, non certo idilliaco per usare un eufemismo Nel post partita di Roma-Inter, Luciano Spalletti ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Parlando ai microfoni di Skysport, il tecnico nerazzurro è tornato sulla querelle con Francesco Totti, facendo alcune precisazioni in merito a quanto accaduto ai tempi della ...

Roma-Inter 0-0 La Diretta Con SChick ci sono Under e Florenzi. Spalletti preferisce Keita a Politano : Roma e Inter si affrontano all'Olimpico nel posticipo domenicale. Le due squadre vivono, in campionato, due stati d'animo profondamente diversi: i giallorossi sono reduci dal brusco stop di...

GIULIA PROVVEDI VS CECChi PAONE/ "Non ho la tua cultura ma non sono un pessimo esempio!" - Domenica Live - - IlSussidiario.net : GIULIA PROVVEDI commenta la sua relazione con Gollini a Domenica Live e replica ad Alessandro CECCHI PAONE dopo l'accesissimo scontro.